Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Лавров прокомментировал готовность Ирландии отправить военных на Украину
Лавров: Ирландцам вне НАТО неймется, судя по готовности отправить военных на Украину
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Ирландии направить военных на Украину, подчеркнув ее нежелание оставаться вне Североатлантического альянса.
Лавров на пресс-конференции прокомментировал заявления властей Ирландии о готовности направить свои военные контингенты на Украину. Он отметил, что Ирландии не терпится участвовать в подобных военных операциях, даже находясь вне Североатлантического альянса, передает ТАСС.
«Там уже ирландцы, по-моему, даже почему-то высказали готовность направить свой контингент. Вот неймется им вне Североатлантического альянса», – сказал министр, добавив, что это решение было принято также Канадой и Австралией. По словам Лаврова, эти страны выразили желание отправить свои военные подразделения на Украину, что, по мнению министра, создает «интересную компанию».
Ранее посол России Юрий Филатов сообщил, что ирландские власти хотят «развязать себе руки», чтобы направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения «миротворцев» на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.