Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
В Кремле согласились с заявлением о прокси-войне с США на Украине
Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США, отметив, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал подобную позицию.
Кремль согласен с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.
Песков отметил, что российское руководство неоднократно подчеркивало этот аспект, называя противостояние конфликтом России и коллективного Запада, где США играют главную роль.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России уже высказывались на эту тему.
Ранее госсекретарь США в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.