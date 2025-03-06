  • Новость часаВласти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    29 комментариев
    6 марта 2025, 14:14 • Новости дня

    В Кремле согласились с заявлением о прокси-войне с США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США, отметив, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал подобную позицию.

    Кремль согласен с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российское руководство неоднократно подчеркивало этот аспект, называя противостояние конфликтом России и коллективного Запада, где США играют главную роль.

    Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России уже высказывались на эту тему.

    Ранее госсекретарь США в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    5 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе

    Sky News: США приказали развернуть в воздухе самолеты с оружием для Украины

    Sky News: США развернули самолеты с оружием для Киева в воздухе
    @ US DOD/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине, сообщил телеканал Sky News.

    Источник телеканала сообщил, что самолеты США, несущие вооружение для Киева, были вынуждены развернуться в воздухе после получения приказа о приостановке военной помощи Украине. Это произошло в период, когда Соединенные Штаты активно перебрасывали военную технику на Украину, передает RT.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot могут закончиться на Украине за несколько недель после решения президента США остановить военную помощь Киеву.

    Корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл заявил, что США отключили Украине системы предупреждения о воздушных атаках и целеуказания для ракетных систем HIMARS.

    Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной.

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    6 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией

    Госсекретарь США назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

    США признали конфликт на Украине прокси-войной с Россией
    @ Aaron Schwartz/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

    Рубио отметил, что США активно поддерживают Украину в этом конфликте, в то время как Россия стоит на другой стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность как можно скорее положить конец этой прокси-войне, учитывая угрозы, которые она несет для глобальной безопасности. Рубио акцентировал внимание на том, что конфликт происходит между странами, обладающими ядерным оружием, что делает ситуацию особенно опасной.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

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    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    5 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Объявлены сроки исчерпания запасов ракет Patriot на Украине без поставок США

    CNN: Киеву грозит дефицит ракет для Patriot через несколько недель без поставок США

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти могут столкнуться с нехваткой ракет для зенитных комплексов Patriot уже в ближайшие недели, если не будет новых поставок от США, передает CNN.

    Как сообщает CNN, запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве могут истощиться в течение нескольких недель, если не будут осуществлены новые поставки из США. Украинский чиновник отметил, что в настоящее время нет альтернативы, способной заменить комплексы Patriot. Однако точное количество оставшихся ракет для американских комплексов по-прежнему неясно.

    Телеканал CNN подчеркивает, что отсутствие ясности в вопросе о запасах ракет вызывает обеспокоенность среди украинских властей. Комплексы Patriot играют ключевую роль в обороне Киева, и их утрата может значительно ослабить обороноспособность Украины.

    По данным CNN, Киев остается в ожидании решений Вашингтона о дальнейшем снабжении ракетами для комплексов, которые являются одной из основных систем ПВО страны. Между тем, отсутствие четкого ответа со стороны США может стать серьезным вызовом для украинской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник польского министра обороны генерал Мечислав Бенек считает, что без помощи США Украине хватит оружия на два месяца, при этом наибольшие проблемы возникнут с запасами ракет для системы Patriot.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил. ВСУ совместно с союзниками начали искать замену американским системам ПВО на фоне встречи Трампа с Зеленским.

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    6 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского

    Politico: США тайно обсудили с оппонентами Зеленского выборы на Украине

    США тайно обсудили выборы на Украине с оппонентами Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом провел секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Владимира Зеленского, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и членов партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Американские чиновники Белого дома провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в числе участников обсуждений были Тимошенко и Порошенко, передает РИА «Новости».

    По информации издания, переговоры касались возможности проведения срочных президентских выборов на Украине.

    Вашингтон уверен, что Зеленский не сможет набрать достаточное количество голосов, главным образом из-за утомленности украинцев от продолжающихся боевых действий и общественного недовольства коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) раскритиковал главу Зеленского за отказ уйти в отставку после встречи с президентом США. Зеленский ответил на призывы уйти в отставку, подчеркнув, что решение об этом могут принять исключительно граждане Украины, а не зарубежные политики.

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    5 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Слова Трампа о переходе Панамского канала под контроль США назвали ложью

    Глава Панамы Мулино отверг заявление Трампа о контроле США над Панамским каналом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически отверг утверждения Дональда Трампа о передаче Панамского канала под контроль США, назвав эти слова ложью и оскорблением.

    Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что слова Дональда Трампа о возвращении контроля США над Панамским каналом являются ложью, передает РИА «Новости». Мулино подчеркнул, что Панамский канал не находится в процессе передачи под контроль США и что это даже не обсуждалось с американским госсекретарем Марко Рубио.

    Он добавил, что сотрудничество между Панамой и США основывается на четких договоренностях по взаимным интересам и что канал останется панамским. По его словам, заявления Трампа о передаче канала под контроль США оскорбляют честь и достоинство Панамы.

    Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении вернуть контроль над каналом в условиях якобы возросшего влияния Китая в регионе. После визита госсекретаря Марко Рубио в Панаму 2 февраля Мулино сообщил, что Панама не будет продлевать меморандум с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

    Вице-президент Панамского канала Борис Морено отметил, что Китай не участвует в управлении каналом, а заявления Трампа связаны с деятельностью двух портов, что не связано с управлением каналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство решило отменить сборы за проход своих судов через Панамский канал для американского правительства, что позволит США ежегодно экономить миллионы долларов; президент Панамы Хосе Рауль Мулино пригласил министра обороны США Пита Хегсета посетить Панаму для обсуждения вопросов безопасности и защиты Панамского канала от внешних угроз.

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    6 марта 2025, 10:15 • Новости дня
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    Путин назначил Дарчиева послом России в США
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева, ранее возглавлявшего департамент Северной Атлантики МИД России, новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

    На официальном сайте правовой информации указано, что глава государства подписал указ о назначении Дарчиева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах Америки.

    Он также будет исполнять обязанности постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.

    В конце февраля США одобрили назначение Дарчиева новым послом России в Вашингтоне. Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий.

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    6 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    New York Times: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского

    NYT: Помощь Украине возобновится после уступок Зеленского
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители администрации США считают, что пауза в оказании помощи Украине будет недолгой, если Киев уступит требованиям Белого дома, пишет газета New York Times.

    По данным издания, представители администрации президента США выразили предположение о том, что приостановка помощи Украине будет носить временный характер, передает РИА «Новости».

    Это, по их мнению, возможно в случае, если Зеленский согласится на выполнение определенных условий, выдвинутых Белым домом.

    В публикации также отмечается, что данное предположение отражает текущую стратегическую позицию Вашингтона в отношении Киева и является частью более широкого политического контекста.

    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 2:00 мск вторника. США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    6 марта 2025, 09:49 • Новости дня
    Школьница из Луганска обратилась к Вэнсу с просьбой закрыть «Миротворец»

    Tекст: Александра Юдина

    Шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть скандально известный украинский сайт «Миротворец», который включает в себя персональные данные многих людей.

    Юная журналистка из Луганска публично обратилась к вице-президенту США с призывом закрыть сайт «Миротворец», передает РИА «Новости».

    Савенкова указывает, что этот сайт используется для запугивания и сбора информации, которая может служить основой для преследований и даже убийств людей, неугодных киевскому режиму.

    По ее словам, сайт содержит персональные данные множества известных людей, включая американских политиков.

    В своем обращении Савенкова отметила, что сайт нарушает принципы свободы слова, и привела пример американского журналиста Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме.

    Она также выразила удивление, что Европа игнорирует отсутствие демократии на Украине, и обратила внимание Вэнса на то, что свобода слова должна начинаться с защиты свободы мнений и творчества.

    Годом ранее Савенкову внесли в базу украинского сайта из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке. Савенкова заявила, что ей часто пишут граждане США и Европы со словами поддержки, они все больше понимают суть происходящего на Украине.

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    6 марта 2025, 03:19 • Новости дня
    Трамп-младший удалил пост о Зеленском-«психопате»

    Дональд Трамп-младший назвал Зеленского «психопатом», но удалил пост сразу после публикации

    Tекст: Максим Попов

    Сын президента США Дональд Трамп-младший жестко раскритиковал Владимира Зеленского в соцсети, но вскоре удалил свое сообщение, в котором назвал украинского лидера «полным психопатом».

    Дональд Трамп-младший, сын президента США, обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он назвал Зеленского «полным психопатом», добавив, что тот отправляет украинских мужчин и мальчиков «на убой», вместо того чтобы попытаться говорить о мире с Россией.

    Сообщение появилось после публикации в соцсети, где говорилось, что Зеленский не намерен вести переговоры с Россией. Пост Трампа-младшего был опубликован в 2.14 мск, но удален уже через минуту.

    Трамп-младший также указал, что Зеленский и его окружение «недостаточно натырили наших денег», что, по его мнению, является причиной отказа от мирных переговоров.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной. Кроме того, ЦРУ подтвердило приостановку обмена разведданными с Украиной.


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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    5 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Верховный суд США отказал Трампу в приостановке выплат иностранной помощи

    Верховный суд США отклонил запрос Трампа о приостановке выплат 2 млрд долларов помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд отказался удовлетворить запрос администрации Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранным партнерам, что вызвало недовольство среди консервативных судей.

    Верховный суд США отказался удовлетворить запрос администрации президента Дональда Трампа о приостановке выплат почти 2 млрд долларов иностранной помощи. Об этом сообщают обнародованные в среду документы суда, передает РИА «Новости».

    Решение было принято большинством голосов судей – пять против четырех. Председатель суда Джон Робертс и судья Эми Кони Барретт поддержали позицию трех либеральных судей, отказав администрации в удовлетворении запроса. Против высказались судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Бретт Кавано.

    Судья Алито выразил удивление, заявив: «Может ли один окружной судья распоряжаться 2 млрд долларов налогоплательщиков, которые могут быть потеряны навсегда? Ответ должен быть категорическим "нет", но большинство судей Верховного суда думают иначе. Я поражен».

     

    На ваш взгляд
    Наденет Зеленский костюм на новую встречу с Трампом?



    Результаты

    Ранее администрация Трампа приостановила выплаты подрядчикам и сократила персонал Агентства США по международному развитию (USAID), что привело к судебным разбирательствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Джошуа Стейнгласс рекомендовал суду назначить избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение, подчеркнув уникальность дела и статус подсудимого.


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    5 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Уолтц: США могут продолжить помощь Украине в случае подписания соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной, то может быть рассмотрена возможность возобновления военной помощи киевскому режиму, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент (США Дональд Трамп) внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи)», – сказал Уолтц Fox News, передает РИА «Новости».

    Ранее Пентагон сообщил, что американская сторона приостановила поставки военной помощи Украине.

    Между тем источники Wall Street Journal заявили, что подписание соглашения по добыче ресурсов не гарантирует возобновление военной помощи США Украине.

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    6 марта 2025, 14:42 • Новости дня
    Власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа намерена лишить статуса беженца более 240 тыс. украинцев, находящихся в США, что может затронуть тех, кто уехал после начала спецоперации России на Украине.

    Администрация президента США рассматривает возможность лишения статуса беженца около 240 тыс. украинцев в Соединенных Штатах, передает Reuters. Это решение может касаться как тех, кто уже находится в стране давно, так и недавно прибывших в связи с обострением ситуации на Украине.

    Однако агентство подчеркивает, что пока нет ясности, будет ли это касаться исключительно новых беженцев, прибывших после начала специальной военной операции России на Украине. Источники отмечают, что решение находится на стадии обсуждения и может быть изменено в зависимости от дальнейшего развития политической ситуации между США и Россией.

    Власти США рассматривают данную меру как часть более широкой программы контроля за иммиграцией и изменениями в системе предоставления убежища. Это может вызвать волну протестов и критики со стороны правозащитных организаций и представителей украинской диаспоры в США, которые уже выразили обеспокоенность в связи с данной инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, идея о возвращении Украиной средств, потраченных на нее другими странами, нашла поддержку не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, что влияет на предстоящие президентские выборы в этой стране.

    Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U из-за нового указа президента США, требующего оценки условий программы.

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    6 марта 2025, 09:55 • Новости дня
    В США заявили о победе России после отказа от помощи Украине

    CNN: Отказ США от помощи Киеву гарантировал победу России в конфликте

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение передачи США разведданных и военной помощи, а также отключение системы Starlink обеспечит России победу, сообщает канал CNN.

    Телеканал сообщил, что прекращение передачи разведданных и военной помощи США Украине может гарантировать России победу. В такой ситуации, как отмечает телеканал, мирное соглашение может не понадобиться. По данным источников, подобное развитие событий нанесет сокрушительный удар по боеспособности Киева, передает РИА «Новости».

    Один из источников заявил, что прекращение военной и внешней помощи фактически гарантирует России победу. Это связано с тем, что Украина без поддержки станет значительно уязвимее в военном плане. В этом случае, как указал источник, мирного соглашения может не потребоваться.

    Кроме того, отключение системы спутникового интернета Starlink, предоставляемой США, может лишить Украину важной поддержки в разведке. Испанская газета Mundo пишет, что без Starlink Украина останется «слепой» в плане разведки, а подразделения будут изолированы без связи. Это, по мнению газеты, отбросит украинские вооруженные силы на целый век назад в способах ведения боевых действий.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно приостановили обмен разведданными с Украиной. В Пентагоне сообщили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2.00 мск вторника.

    Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

    До этого стало известно, что Украина пытается создать альтернативную систему связи для вооруженных сил на случай, если США решат отключить спутниковую систему Starlink.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта.

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    6 марта 2025, 05:30 • Новости дня
    Пентагон приостановил военную помощь Украине с 02:00 мск вторника

    США прекратили поставки всех видов военной помощи Украине с двух часов ночи вторника

    Tекст: Максим Попов

    США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути, начиная с 2:00 мск вторника, сообщили в Пентагоне.

    «В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», – приводит РИА «Новости» слова представителя американского военного ведомства.

    Он подчеркнул, что решение об остановке распространяется на все вооружение, включая то, которое находилось в пути на Украину.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что США приняли решение вернуть самолеты с военной техникой для Киева после приказа о приостановке помощи Украине.

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    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона

    «Русская угроза уже здесь», – провозгласил в обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон. «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – убеждает он сограждан, призывая их, по сути, к войне с Россией. Подразумевается, что его призыв должны услышать не только французы, но и все жители Евросоюза. Однако уже понятно, что полной поддержки он не дождется. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

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    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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