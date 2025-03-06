Tекст: Александра Юдина

Кремль согласен с высказыванием госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине является прокси-войной между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

Песков отметил, что российское руководство неоднократно подчеркивало этот аспект, называя противостояние конфликтом России и коллективного Запада, где США играют главную роль.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России уже высказывались на эту тему.

Ранее госсекретарь США в эфире Fox News заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, подчеркнув необходимость его завершения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.