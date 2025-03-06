Путин назвал полет Терешковой воплощением любви к Родине

Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

«Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

«Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

«Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.