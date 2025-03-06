Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Путин назвал полет Терешковой воплощением любви к Родине
Путин поздравил Терешкову с днем рождения и отметил ее вклад в историю и общество
Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения и подчеркнул значимость ее вклада в развитие космонавтики и общественную деятельность.
«Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы. Ваш легендарный, исторический полет к звездам, востребованная общественная, законотворческая деятельность – зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Свой путь в космонавтику она начала с прыжков с парашютом в местном аэроклубе, после чего в 1962 году была зачислена в отряд космонавтов. В июне 1963 года Терешкова стала первой женщиной, совершившей одиночный космический полет на корабле «Восток-6», который облетел планету 48 раз.
Терешкова также продолжает активную общественную и законотворческую деятельность. В июне 2023 года Путин подписал указ о награждении ее орденом Гагарина, учрежденным в мае 2023 года, что подчеркивает значимость ее вклада в развитие космонавтики и общества.