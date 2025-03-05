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Стартовала регистрация на фестиваль «Таврида.АРТ»
В среду открылась регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 1 по 3 августа в Крыму и объединит более 20 звездных артистов и множество культурных мероприятий.
Регистрация на фестиваль «Таврида.АРТ» открылась 5 марта, сообщает пресс-служба фестиваля. Культурное событие состоится с 1 по 3 августа на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. Мероприятие объединит более 20 известных артистов, молодых исполнителей, а также лучшие театральные коллективы и студии со всей России.
Фестиваль представит разнообразие российской культуры через более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки, кинопоказы, выставки, ярмарки и гастрономические дегустации. Участники смогут посетить лекции и мастер-классы, а также встретиться с деятелями общественной и культурной жизни.
Зрители смогут насладиться современным искусством с национальным оттенком и традиционной культурой. На пяти сценах выступят как звездные артисты, так и молодые исполнители. Художники и дизайнеры представят свои работы, а регионы России продемонстрируют культурные и гастрономические достижения.
Фестиваль станет крупнейшей площадкой для молодых творцов, предлагая поддержку и вдохновение для их проектов. Для туристов событие станет возможностью совместить отдых в Крыму с культурным погружением и семейным времяпрепровождением. Юных гостей ждет детская программа, а любители «дикого» отдыха смогут разместиться в палаточном городке на территории фестиваля.