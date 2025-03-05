Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Песков: Подавляющее большинство стран разделяют подход России по 80-летию Победы
Кремль положительно оценивает принятие Генассамблеей ООН резолюции, инициированной Россией, в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль выразил удовлетворение в связи с поддержкой Генассамблеей ООН российской резолюции по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.
Песков заявил, что оценка данной инициативы положительна, отметив, что год 80-летия Победы имеет особое значение для России и все, что с ним связано, носит как символическое, так и содержательное значение.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира разделяют российский подход к этой важной дате.
По словам представителя Кремля, поддержка резолюции является значительным событием, подчеркивающим международное согласие относительно важности этой памятной даты.
Он также добавил, что содействие международного сообщества в этом вопросе говорит о признании и уважении исторических фактов Второй мировой войны.
Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что собирается участвовать в параде на Красной площади 9 мая в Москве. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также сообщал, что будет участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве.