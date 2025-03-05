Песков: Подавляющее большинство стран разделяют подход России по 80-летию Победы

Tекст: Александра Юдина

Кремль выразил удовлетворение в связи с поддержкой Генассамблеей ООН российской резолюции по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

Песков заявил, что оценка данной инициативы положительна, отметив, что год 80-летия Победы имеет особое значение для России и все, что с ним связано, носит как символическое, так и содержательное значение.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира разделяют российский подход к этой важной дате.

По словам представителя Кремля, поддержка резолюции является значительным событием, подчеркивающим международное согласие относительно важности этой памятной даты.

Он также добавил, что содействие международного сообщества в этом вопросе говорит о признании и уважении исторических фактов Второй мировой войны.

Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что собирается участвовать в параде на Красной площади 9 мая в Москве. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также сообщал, что будет участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве.