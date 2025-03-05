Песков: Подавляющее большинство стран разделяют подход России по 80-летию Победы

  • Новость часаКремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая
    Стало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    Эксперт оценил запрет на передачу Киеву американских разведданных
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    Российские войска освободили Привольное на западе ДНР
    Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров по Украине
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    CBS: Трамп добивается более выгодной сделки по ресурсам Украины
    Пресс-секретарь Зеленского опроверг отправку письма Трампу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    28 комментариев
    5 марта 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков: Подавляющее большинство стран разделяют подход России по 80-летию Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль положительно оценивает принятие Генассамблеей ООН резолюции, инициированной Россией, в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль выразил удовлетворение в связи с поддержкой Генассамблеей ООН российской резолюции по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Песков заявил, что оценка данной инициативы положительна, отметив, что год 80-летия Победы имеет особое значение для России и все, что с ним связано, носит как символическое, так и содержательное значение.

    Он подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира разделяют российский подход к этой важной дате.

    По словам представителя Кремля, поддержка резолюции является значительным событием, подчеркивающим международное согласие относительно важности этой памятной даты.

    Он также добавил, что содействие международного сообщества в этом вопросе говорит о признании и уважении исторических фактов Второй мировой войны.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что собирается участвовать в параде на Красной площади 9 мая в Москве. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также сообщал, что будет участвовать в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    4 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    @ t.me/alexey_pushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, изображающую падающие на парашютах надгробия французских военных с подписью «Новая униформа французских солдат на Украине».

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, эта обложка, вышедшая в 2024 году, остается актуальной и сегодня. На одном из надгробий надпись «Мертвец Ноэль». «Единственная удачная обложка "Шарли Эбдо"», – написал Пушков, комментируя изображение.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта, и подчеркнул необходимость пересмотра этой стратегии.

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 19:45 • Новости дня
    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России

    Вэнс заявил о необходимости переговоров по конфликту на Украине

    Вэнс: Ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать боевые действия против России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость переговоров по Украине, заявив, что текущая ситуация больше не позволяет вести боевые действия с Россией.

    Вэнс, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что ни США, ни Европа, ни власти Украины больше не могут продолжать военные действия против России в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    «Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать вести эту войну. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров», – сказал вице-президент.

    Он также подчеркнул, что Киев должен сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не ограничиваться публичными заявлениями. По его словам, необходимо, чтобы все стороны сели за стол переговоров. Вэнс отметил, что президент США старается донести до украинцев необходимость вернуться к переговорам и обсуждать вопросы, касающиеся добычи полезных ископаемых.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о проявлении упрямства Владимира Зеленского в переговорах с президентом США Дональдом Трампом о мирном соглашении с Россией.

    Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о необходимости для Киева начать мирные переговоры, поскольку терпение и ресурсы США не безграничны.

    Коментарии (11)
    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    Коментарии (4)
    4 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» пост врио главы Новгородской области

    Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.

    Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.

    «Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».

    Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.

    Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.

    Коментарии (2)
    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

    Коментарии (4)
    4 марта 2025, 21:25 • Новости дня
    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.

    Церемония обмена документами прошла по итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле, ее транслировал телеканал «Россия 24», передает «Интерфакс».

    Как уточнил телеканал, соглашение касается «основных принципов сотрудничества в области строительства атомной электростанции малой мощности».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по строительству православного храма в Мьянме. Он также отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.

    Коментарии (6)
    4 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Россия на площадке ООН призвала Польшу отказаться от русофобии

    Полянский посоветовал Дуде пересмотреть антироссийскую риторику ради мира

    Tекст: Максим Попов

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рекомендовал президенту Польши Анджею Дуде отказаться от антироссийских заявлений и русофобской риторики на Генассамблее ООН.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес президента Польши Анджея Дуды после его выступления на Генассамблее ООН, передает ТАСС.

    Российский дипломат отметил, что значительная часть речи польского лидера была посвящена «навешиванию ярлыков» на Россию. Полянский, напомнив польскому президенту пословицу «не рой яму другому, сам в нее попадешь», посоветовал Дуде отказаться от антироссийских нарративов и сконцентрироваться на мирных инициативах.

    Полянский подчеркнул, что усилия по продвижению сотрудничества могут обеспечить долгосрочный мир в Европе, который необходим всем ее народам, включая поляков. Он также напомнил о жертвах, принесенных Советским Союзом в освобождении Польши от фашизма, упомянув, что более 600 тыс. советских солдат погибли за эту цель. «Нам, потерявшим 27 млн жителей в борьбе с гитлеровским фашизмом, больно смотреть на такие действия», – заявил дипломат.

    Полянский выразил непонимание в отношении позиции Польши, которая, по его словам, находится в авангарде провокаций, способных привести к новой мировой войне, несмотря на усилия по ее предотвращению.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Дуда назвал решение американского президента Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом.

    Коментарии (6)
    4 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Российские граждане не пострадали в инциденте в Мангейме

    Российское консульство в Бонне подтвердило отсутствие россиян среди пострадавших в Мангейме

    Tекст: Максим Попов

    Генконсульство России в Бонне подтвердило, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Мангейме российские граждане не пострадали.

    Генконсульство России в Бонне сообщило, что среди пострадавших в инциденте в Мангейме нет граждан России, передает ТАСС.

    В сообщении говорится: «В отношении инцидента, произошедшего 3 марта около 12:00 (14:00 мск) в центре Мангейма, мы получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших на данный момент нет россиян».

    Напомним, 3 марта в немецком городе Мангейме в западной части страны автомобиль наехал на группу людей, погибло по меньшей мере два человека. Впоследствии немецкая прокуратура сообщила о психическом расстройстве у подозреваемого в совершении наезда на толпу людей.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности в рамках Союзного государства
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности, сообщает ТАСС. Данный закон, ратифицирующий соглашение, был ранее принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии.

    Как указывается, данный договор заключается в рамках Союзного государства и предусматривает совместные меры по обеспечению безопасности обоих государств. Он нацелен на укрепление сотрудничества в сфере обороны и защиту от внешних угроз.

    Эти меры направлены на координацию действий по обеспечению военной безопасности и создание соответствующих условий для совместного реагирования на потенциальные угрозы. Ратификация договора подчеркивает намерение обеих стран усиливать взаимодействие в вопросах обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающего совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

    Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    В Дагестане заблокировали планировавших нападение боевиков

    В Дагестане блокирована группа из четырех человек, готовившая нападение на пост МВД

    Tекст: Максим Попов

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане блокировали группу из четырех человек, планировавших нападение на объект правоохранительных органов.

    Как отмечается в сообщении Национального антитеррористического комитета, оперативно-розыскные мероприятия в Кировском районе Махачкалы позволили обнаружить передвижение группы из четырех человек на легковом автомобиле, передает ТАСС. Эти лица намеревались атаковать один из объектов правоохранительных органов.

    При попытке задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате этих действий они были блокированы на окраине поселка Семендер. В настоящее время принимаются меры по их нейтрализации, уточнили в НАК.

    Ранее сообщалось, что в поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    Стрелявшего в женщину петербуржца обнаружили мертвым

    Мужчину, ранившего петербурженку, нашли мертвым с огнестрелом в машине

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге мужчина, устроивший стрельбу и ранивший женщину, был найден мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы.

    Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Тело обнаружили в разыскиваемом автомобиле, расположенном возле дома 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС.

    Сообщается, что 53-летний подозреваемый был уроженцем Псковской области и ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы.

    Напомним, инцидент произошел вечером 4 марта, когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кронверкском проспекте. Стрелявший скрылся на автомобиле, что вызвало широкомасштабные поиски. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Коментарии (3)
    4 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    Песков: Без оружия США Киев может склониться к мирному урегулированию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приостановка поставок вооружений США Украине может способствовать мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине может стать обнадеживающим шагом в сторону мирного урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Коментарии (7)
    4 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Неизвестный расстрелял девушку в Петербурге

    Стрелявший в девушку в Петербурге скрылся на машине

    Tекст: Максим Попов

    Неизвестный открыл огонь и ранил девушку в Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте, после чего скрылся на автомобиле.

    Инцидент произошел вечером во вторник у дома №49, когда неизвестный мужчина выстрелил в девушку и ранил ее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным полиции, пострадавшая была срочно госпитализирована. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ведет розыск злоумышленника.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

    Коментарии (0)
    4 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    На ярмарке во Львове запретили продажу книг на русском языке

    Львовский совет запретил русскоязычные книги и советские значки на ярмарке

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Львова ограничила продажу русскоязычной литературы и советской символики на книжной ярмарке у памятника Ивану Федорову, установив камеры для контроля.

    Власти Львова запретили продажу книг на русском языке и советских значков на городской книжной ярмарке, передает ТАСС. Запрет распространяется на букинистический рынок у памятника русскому книгопечатнику Ивану Федорову на Музейной площади.

    Чиновники подчеркнули, что с этого момента категорически запрещается продажа книг российских авторов, литературы на русском языке, за исключением технических книг, переведенных на украинский язык, а также любой советской символики, включая значки и эмблемы. На сайте горсовета приведены слова одного из местных чиновников, который заявил об этом решении.

    Для соблюдения запрета на рынке установят камеры видеонаблюдения. Также будут размещены контактные телефоны, на которые покупатели смогут пожаловаться в случае нарушения запрета. Кроме того, рынок будут регулярно посещать местные чиновники с целью контроля за выполнением новых правил.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полиция начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    В 2023 году в украинском городе Винница местные власти ввели запрет на песни, книги, кино и спектакли на русском языке.

    Коментарии (0)
    5 марта 2025, 01:07 • Новости дня
    В пригороде Махачкалы объявили режим КТО

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции

    Tекст: Максим Попов

    В поселке Семендер близ Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с оперативно-поисковыми мероприятиями.

    Как сообщает ТАСС, в поселке Семендер Кировского района Махачкалы в 00:25 мск ввели режим контртеррористической операции (КТО).

    Отмечается, что на территории поселка проводятся оперативно-поисковые мероприятия. Въезд и выезд из поселка временно ограничены.

    Позднее стало известно, что режим КТО ввели после того, как неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

    Коментарии (12)
    Главное
    Кремль оценил готовность Зеленского к переговорам
    Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
    Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе»
    Отбор газа в Европе в марте удвоился по сравнению с прошлым годом
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном
    Госархив России отказался от новой экспертизы черепа Гитлера
    В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматов

    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы решили «пересидеть» Трампа

    На фоне ухудшения отношений между офисом Владимира Зеленского и Белым домом власти Украины предпринимают попытки внутренней политической мобилизации. Все чаще звучат призывы к расширению границ призывного возраста, появляются сборы средств «на ядерку» и предложения набраться терпения с целью «пересидеть» Дональда Трампа. Какова природа этого процесса и к чему он может привести на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............