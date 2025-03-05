Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
ФСБ пресекла канал нелегальной миграции в Мариуполе
ФСБ пресекла в Мариуполе канал незаконной миграции
В Мариуполе ФСБ России совместно с МВД по ДНР и Росгвардией обнаружила иностранного гражданина, изготавливающего поддельные документы для пребывания в республике, что позволило пресечь канал незаконной миграции.
Как передает РИА «Новости», Управление ФСБ России по ДНР совместно с МВД по ДНР и Росгвардией в Мариуполе выявило иностранного гражданина, занимавшегося изготовлением поддельных документов для других мигрантов. Это позволило пресечь канал незаконной миграции на территорию республики.
Сообщается, что мужчина прибыл в ДНР с нарушением миграционного законодательства. Он изготавливал поддельные документы, что позволило иностранным гражданам незаконно пребывать в республике. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
После привлечения к административной ответственности нарушителя выдворили за пределы России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России. Кроме того, ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир*» в Крыму.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ