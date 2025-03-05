ФСБ пресекла канал нелегальной миграции в Мариуполе

ФСБ пресекла в Мариуполе канал незаконной миграции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», Управление ФСБ России по ДНР совместно с МВД по ДНР и Росгвардией в Мариуполе выявило иностранного гражданина, занимавшегося изготовлением поддельных документов для других мигрантов. Это позволило пресечь канал незаконной миграции на территорию республики.

Сообщается, что мужчина прибыл в ДНР с нарушением миграционного законодательства. Он изготавливал поддельные документы, что позволило иностранным гражданам незаконно пребывать в республике. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

После привлечения к административной ответственности нарушителя выдворили за пределы России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России. Кроме того, ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир*» в Крыму.