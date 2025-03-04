Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Появилось видео убийства главы района на Алтае
Видеозапись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано убийство руководителя Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, распространили в соцсетях.
В ролике запечатлено, как мужчина прошел к двум припаркованным автомобилям. В один момент он увидел, как сзади него из третьего автомобиля выбежал человек с предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Он попробовал сбежать, но упал. Нападавший с ружьем подбежал к нему, и, судя по ролику, произвел выстрел, после чего скрылся с места.
Видеозапись публикует «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.
СК сообщал, что Онищенко убили при выходе из кафе, по данным ведомства, подозреваемым является местный житель.
По данным источника в силовых структурах, подозреваемый – это глава МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин.
СК отмечал, что мотивом для убийства мог быть конфликт, из-за которого подозреваемого отстранили от должности директора МУП.