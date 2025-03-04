Якушев высоко оценил реализацию программы «Единой России» в ЕАО

Tекст: Александра Юдина

На сайте партии указано, что Якушев посетил Биробиджан, где ознакомился с капитальным ремонтом лицея №23. Этот объект включен в народную программу партии и мастер-план по развитию дальневосточных городов.

В здании планируется провести капитальный ремонт с модернизацией всех инженерных систем и установкой видеонаблюдения. Якушев подчеркнул, что 1 сентября лицей должен быть готов принять учеников.

Врио губернатора и секретарь реготделения партии Мария Костюк отметила, что к программе капитального ремонта в ЕАО присоединились еще девять школ и один детский сад. Лицей №23 стал первым объектом, где проводится столь масштабный ремонт.

Якушев также посетил патриотический образовательный центр в поселке Кирга. Здесь обучают старшеклассников и готовят сотрудников спецподразделений. Центр также участвует в производстве продукции для нужд специальной военной операции, включая пересборку автомобилей и изготовление маскировочных сетей.

Костюк рассказала, что в образовательном центре наладили 3D-производство деталей для беспилотников, в чем активное участие принимают местные жители. В регионе уже доставлено более 30 тыс. штук продукции для фронта.

Якушев отметил, что поддержка участников СВО в народной программе партии выделена в отдельный блок. Принято около 130 законов в поддержку бойцов и их семей.

Он подчеркнул важность гуманитарной миссии партии, в рамках которой доставлено более 140 тыс. тонн помощи в прифронтовые регионы. ЕАО активно участвует в этой работе.