Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.0 комментариев
Якушев высоко оценил реализацию программы «Единой России» в ЕАО
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев посетил Еврейскую автономную область, где отметил успешную реализацию народной программы партии и ее вклад в поддержку специальной военной операции.
На сайте партии указано, что Якушев посетил Биробиджан, где ознакомился с капитальным ремонтом лицея №23. Этот объект включен в народную программу партии и мастер-план по развитию дальневосточных городов.
В здании планируется провести капитальный ремонт с модернизацией всех инженерных систем и установкой видеонаблюдения. Якушев подчеркнул, что 1 сентября лицей должен быть готов принять учеников.
Врио губернатора и секретарь реготделения партии Мария Костюк отметила, что к программе капитального ремонта в ЕАО присоединились еще девять школ и один детский сад. Лицей №23 стал первым объектом, где проводится столь масштабный ремонт.
Якушев также посетил патриотический образовательный центр в поселке Кирга. Здесь обучают старшеклассников и готовят сотрудников спецподразделений. Центр также участвует в производстве продукции для нужд специальной военной операции, включая пересборку автомобилей и изготовление маскировочных сетей.
Костюк рассказала, что в образовательном центре наладили 3D-производство деталей для беспилотников, в чем активное участие принимают местные жители. В регионе уже доставлено более 30 тыс. штук продукции для фронта.
Якушев отметил, что поддержка участников СВО в народной программе партии выделена в отдельный блок. Принято около 130 законов в поддержку бойцов и их семей.
Он подчеркнул важность гуманитарной миссии партии, в рамках которой доставлено более 140 тыс. тонн помощи в прифронтовые регионы. ЕАО активно участвует в этой работе.