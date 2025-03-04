За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.0 комментариев
Названы топ-3 схем мошенников в феврале
«Билайн» сообщил о топ-3 схемах мошенников: финтесты, замена дверей и обновления приложений
Оператор «Билайн» сообщил о самых популярных мошеннических схемах февраля 2025 года: проверка финансовых навыков перед трудоустройством, замена дверей в подъезде и афера с устаревшими приложениями.
Популярные схемы телефонных и интернет-мошенничеств прошедшего февраля определены оператором «Билайн», передает ТАСС. В первую очередь, это схемы «проверки финансовых навыков» перед трудоустройством и «замены дверей в подъезде». Также актуальна обманная схема с предложением обновить якобы устаревшее приложение сотовых операторов, в том числе «Билайна».
В схеме с приложением жертве, преимущественно пользователю Android, поступает звонок от мошенника, который представляется сотрудником телеком-компании. Мошенник заявляет, что приложение устарело, и предлагает «файл-обновление». После его загрузки устройство блокируется, и злоумышленники получают доступ к личным данным, включая банковские приложения.
Схема «проверки финансовых навыков» реализуется через видеозвонок, в котором жертве предлагают перевести деньги для «теста». Демонстрируя экран, человек невольно делится кодом подтверждения, необходимым для завершения операции. По данным группы быстрого реагирования «Билайна», у жертв могут похитить до 15 тыс. рублей за раз.
Мошенники, выдающие себя за работников управляющей компании, используют схему «замены дверей в подъезде». Они уточняют количество магнитных ключей и предлагают новые, утверждая, что каждому жильцу будет присвоен индивидуальный код. Для подтверждения этой информации жертва должна предоставить SMS-код для входа на «Госуслуги», выдаваемый за новый код домофона, что ранее уже становилось предметом предупреждений МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД России выявили мошеннический сайт, который имитирует проверку антивирусом «Касперский» с целью обмана пользователей. Эксперты РОЦИТ указали, что мошенники продолжают использовать актуальные события для продвижения своих схем обмана.
Мошенники также начали использовать новую схему, представившись сотрудниками IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.