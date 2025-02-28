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Эксперты раскрыли новые схемы мошенничества на Масленицу
Эксперты рассказали о мошенничестве через ложные акции к Масленице и криптоигры в Telegram
Эксперты РОЦИТ сообщили о том, что мошенники продолжают использовать актуальные события для продвижения своих схем обмана. В том числе злоумышленники используют Масленицу и криптоигры для внедрения новых схем обмана, включая ложные инвестиции и фальшивые юридические услуги.
Мошенники применяют различные тактики, чтобы ввести пользователей в заблуждение, включая ложные инвестиции и опасные мини-приложения в Telegram.
Специалисты F6 и «Яндекса» выявили сайты, которые предлагают приобрести акции в честь Масленицы. Эти ресурсы выглядят профессионально, но на самом деле это обман. Пользователи, переводя деньги, не получают обещанной прибыли и не могут вывести свои средства, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции в России».
В Telegram активизировались мошенники, предлагая простые игры под видом криптозаработка. Подобные проекты часто являются финансовыми пирамидами или крадут данные пользователей. Некоторые схемы требуют привязки криптокошельков, что ведет к утечке конфиденциальной информации.
Кроме того, появились фальшивые юридические сайты, обещающие вернуть средства, потерянные из-за мошенников. Они маскируются под официальные структуры и требуют предоплату за услуги или доступ к банковским данным, что оборачивается для жертв новыми потерями.
Эксперты рекомендуют проявлять осторожность, проверять достоверность предложений и не передавать личные данные незнакомцам. Такое поведение снижает риск стать жертвой мошенников и избежать финансовых потерь.