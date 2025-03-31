Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.0 комментариев
На Урале взрыв на автозаправке унес жизнь работника станции
СК сообщил о взрыве газового баллона на АЗС в Камышлов, погиб человек
На автозаправочной станции в Камышлове Свердловской области произошел взрыв газового баллона в неэксплуатируемом здании.
В результате инцидента погиб 53-летний заправщик станции. Вскоре после взрыва мужчина почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где скончался, передает РИА «Новости».
Следственный комитет начал проверку обстоятельств происшествия. По предварительной информации, смерть заправщика не связана с телесными повреждениями, а могла быть вызвана хроническим заболеванием. Следствию предстоит выяснить точные причины смерти на судебно-медицинской экспертизе.
Начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых уточнил, что в строении, где произошел взрыв, не было подключенных газовых коммуникаций. Помещение использовалось для хранения использованных газовых баллонов. Прокуратура региона также начала проверку, уточнив, что причиной взрыва могло стать скопление газов в подвале станции.