То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
При стрельбе на вечеринке в США погибли два человека
В результате стрельбы на домашней вечеринке в Такоме, США, погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди пострадавших – несовершеннолетние.
Как сообщает ABC, в ночь на субботу полицейские штата Вашингтон прибыли по вызову о драке на улице в районе проведения домашней вечеринки в Такоме. По прибытию они обнаружили множество несовершеннолетних, которые разбегались от дома, передает РИА «Новости».
В ходе осмотра места происшествия, было найдено тело юноши и пятеро раненых. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Возраст жертв составляет от 16 до 21 года.
Также стало известно, что один несовершеннолетний был арестован. Расследование продолжается, полиция пытается выяснить мотивы и обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пенсильвании произошла перестрелка в больнице, где вооруженный мужчина взял людей в заложники, что привело к гибели полицейского и нападавшего.
В тот же день на базе ВВС в Нью-Мексико также произошла стрельба, в результате которой один летчик погиб, а второй получил ранение.