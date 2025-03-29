При стрельбе на вечеринке в США погибли два человека

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ABC, в ночь на субботу полицейские штата Вашингтон прибыли по вызову о драке на улице в районе проведения домашней вечеринки в Такоме. По прибытию они обнаружили множество несовершеннолетних, которые разбегались от дома, передает РИА «Новости».

В ходе осмотра места происшествия, было найдено тело юноши и пятеро раненых. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Возраст жертв составляет от 16 до 21 года.

Также стало известно, что один несовершеннолетний был арестован. Расследование продолжается, полиция пытается выяснить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пенсильвании произошла перестрелка в больнице, где вооруженный мужчина взял людей в заложники, что привело к гибели полицейского и нападавшего.

В тот же день на базе ВВС в Нью-Мексико также произошла стрельба, в результате которой один летчик погиб, а второй получил ранение.