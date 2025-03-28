Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.12 комментариев
В Москве завершился II Всероссийский фестиваль документального кино
В российской столице завершился II Всероссийский фестиваль документального кино, где Гран-при за лучший фильм получила картина Татьяны Соболевой «Против ветра».
Церемония прошла в кинотеатре «Октябрь», где ведущими стали российские журналисты, телеведущие каналов НТВ Михаил Чебоненко и «Россия 24» Александра Суворова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Жюри фестиваля состояло из профессиональных кинематографистов во главе со сценаристом, режиссером и продюсером Саидой Медведевой. Зрительское жюри включало представителей медиа, телевидения и театра, в том числе певца Евгения Маргулиса и актера Михаила Пореченкова. Фестиваль открыл новые имена в документальном кино и поддержал проекты молодых авторов.
На фестивале были вручены награды по нескольким номинациям. В номинации «Открываем Россию заново» гран-при зрительского жюри удостоилась работа «Там, где наш дом. Северная Осетия». В категории «История» победил фильм Ивана Батурина «Тени за кадром», а в номинации «Этнокультура» гран-при получили Иван Власов и Никита Сташкевич за фильм «У ветра нет хвоста».
Фестиваль также завершился подведением итогов питчинга, который позволил молодым авторам представить свои проекты. Первое место и главный приз получили авторы проекта «Регистр жизни», который продюсирует Сергей Меркулов, получившие 350 тыс. рублей на развитие проекта.
II Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» организован Ассоциацией продюсеров зрительского документального и корпоративного кино совместно с телекомпанией НТВ, «Русским географическим обществом» и ВГТРК. Реализация проекта осуществлялась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ПАО «Газпром» и ГПМХ.
Программа фестиваля включила 40 лучших документальных фильмов, представленных в шести номинациях. Помимо кинопоказов, участники имели возможность принять участие в насыщенной деловой программе, посетить мастер-классы, обсудить актуальные вопросы на круглых столах и представить свои проекты на питчинге.