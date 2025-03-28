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Легойда назвал осквернителей пещер Киево-Печерской лавры одержимыми
В Московском патриархате осудили осквернение Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Председатель Синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что кощунственные действия в Киево-Печерской лавре не останутся безнаказанными и виновные предстанут перед Богом.
Легойда в своем Telegram-канале осудил действия украинских властей, направленные на осквернение святынь Киево-Печерской лавры. «Это одержимые, которые не остановятся ни перед чем, чтобы попытаться разрушить Церковь и издеваться над верующими», – написал он.
Легойда выразил уверенность, что «торжество беззакония и произвола в конечном итоге завершится» и виновные за подобные действия «ответят перед Богом и человечеством». «История христианства не раз доказывала, что веру невозможно победить», – добавил он.
По его мнению, западные страны зачастую поощряют такие акции, «предоставляя безбожникам карт-бланш для уничтожения исторического Православия, единого для России и Украины». Тем не менее Легойда выразил надежду, что на Западе найдутся ответственные политики, которые перестанут ассоциировать себя с издевательствами над верующими.
Напомним, в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с участием полиции и сотрудника заповедника, который использовал болгарку для проникновения внутрь.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил опасения, что проникновение в пещеры Киево-Печерской лавры и ревизия мощей святых могут привести к их продаже на черном рынке.