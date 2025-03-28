Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Причиной происшествия названы действия экипажа, однако разработчику самолета рекомендовано рассмотреть внесение ряда изменений в конструкцию воздушного судна.
По итогам расследования эксплуатантам предложено улучшить системы управления безопасностью полетов и подготовку экипажей, сообщается на сайте МАК. Разработчику самолета RRJ-95B рекомендовано рассмотреть изменения в конструкции самолета и летной документации. Провайдеру аэронавигационных услуг, ФГУП «Госкорпорации по ОрВД», рекомендовано обучить диспетчеров действиям в нештатных ситуациях.
Авиационным властям предложено внести изменения в воздушное законодательство для усиления контроля рисков и подготовки пилотов. Также рекомендовано пересмотреть положения норм летной годности.
В МАК отметили, что целью расследования было предотвращение будущих авиационных происшествий, а не установление вины. В ходе работы над случаем были изучены все известные обстоятельства происшествия в сотрудничестве с Германией, США и Францией, а также проведены дополнительные исследования.
Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.