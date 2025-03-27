Полиция пресекла деятельность создателей вируса «Мамонт»

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники разработали вирус «Мамонт», который распространяли через Tepegram-каналы под видом безопасных приложений и видеофайлов, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

После проникновения вируса на устройство преступники могли использовать смс-банкинг для перевода средств с банковских карт жертв на свои счета.

Трое подозреваемых были задержаны в Саратовской области. В ходе обысков изъяты сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи и банковские карты, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела, ресурсы, использовавшиеся в схеме, заблокированы.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает мероприятия по выявлению всех эпизодов и соучастников преступлений.

В январе 2024 года в отношении 21-летнего жителя Бердска из Новосибирской области возбудили уголовное дело за попытку совершения компьютерной атаки на правительственный информационный ресурс.