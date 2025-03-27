Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Полиция пресекла деятельность создателей вируса «Мамонт»
Полицейские задержали троих жителей Саратова, подозреваемых в создании вредоносного программного обеспечения «Мамонт», которое использовалось для кибермошенничества через Telegram, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники разработали вирус «Мамонт», который распространяли через Tepegram-каналы под видом безопасных приложений и видеофайлов, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
После проникновения вируса на устройство преступники могли использовать смс-банкинг для перевода средств с банковских карт жертв на свои счета.
Трое подозреваемых были задержаны в Саратовской области. В ходе обысков изъяты сервер, компьютерная техника, носители информации, средства связи и банковские карты, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела, ресурсы, использовавшиеся в схеме, заблокированы.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает мероприятия по выявлению всех эпизодов и соучастников преступлений.
В январе 2024 года в отношении 21-летнего жителя Бердска из Новосибирской области возбудили уголовное дело за попытку совершения компьютерной атаки на правительственный информационный ресурс.