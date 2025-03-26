Мишустин попросил ускорить принятие закона о статусе ветерана для защитников Курской области

Мишустин призвал ускорить принятие закона о статусе ветерана для военных в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, призвал к ускорению принятия законопроекта о присвоении статуса ветерана боевых действий военным, которые защищают Курскую область от вторжения ВСУ, передает ТАСС. Он выразил надежду, что депутаты оперативно примут необходимый закон.

Мишустин подчеркнул, что недавно президент Владимир Путин предложил новые меры поддержки российских бойцов, и их реализация будет осуществлена в кратчайшие сроки. Он подтвердил, что военные на передовой защищают интересы страны, проявляя мужество, а поддержка государства и забота о семьях героев является долгом.

Глава правительства отметил, что уже упростили получение ежемесячных выплат ветеранам, которые теперь назначаются автоматически. Также введены налоговые льготы, освобождающие защитников и их семьи от налога на имущество и ряда пошлин.

Мишустин добавил, что через фонд «Защитники Отечества» участники СВО получают приоритетное право на медицинскую помощь и образование. Детям военнослужащих предоставляются бесплатные путевки на отдых, а старшим детям даются преимущества при поступлении в учебные заведения.

«Благополучие защитников и их родных – абсолютный приоритет, в том числе в работе правительства», – подчеркнул Мишустин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить присвоение статуса ветерана боевых действий всем участникам специальной военной операции (СВО). Путин также поручил создать отдельное направление поддержки для ветеранов СВО. Кроме того, президент России поручил создать цифровой архив историй участников СВО.