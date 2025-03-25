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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    Путин присвоил Михалковой звание народной артистки России
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране
    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике
    Путин назвал союзниками РФ, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 22:23 • Новости дня

    В России предложили запустить проект «Читающий губернатор»

    Общественная палата РФ организует конкурс по популяризации чтения среди губернаторов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Общественной палате России предложили конкурс «Читающий губернатор», который, по задумке авторов идеи, должен помочь в популяризации чтения и развитии библиотек.

    Как сообщает ТАСС, Общественная палата РФ, отмечая свое 20-летие, инициировала конкурс «Читающий губернатор» для популяризации литературы и поддержки библиотек. Идею озвучила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова в ходе встречи с современными авторами.

    Родионова предложила разработать проект на этой неделе и призвала библиотекарей к активному участию, чтобы проверить читательские способности губернаторов. Конкурс предполагает публикации отрывков произведений в социальных сетях и взаимодействие с молодежью.

    Идея появилась после встречи писателя Олега Роя с региональными первыми лицами в рамках проекта «Книжный поезд». Он отметил важность вовлеченности губернаторов в развитие библиотек и популяризацию чтения.

    Рой поддержал инициативу, предложив создать жюри и награждать самого читающего губернатора. Победитель будет определяться по поддержке библиотек и инициативам по продвижению чтения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, столкнувшимся с проблемой грязной воды, брать пример с Маугли.

    В школах и колледжах России состоялся диалог в честь 450-летия «Азбуки» Ивана Федорова.

    В Соединенных Штатах обнаружили, что 30% восьмиклассников практически не умеют читать.

    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    25 марта 2025, 17:02 • Новости дня
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    Назван размер зарплаты Ефремова в колонии
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Ефремов в исправительной колонии работал на швейном предприятии, сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева.

    По словам Меркачевой, зарплата Ефремова составляла около 10 тыс. рублей в месяц , передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

    Адвокат Ефремова Юрий Падалко сообщил, что актер намерен заняться на свободе собственным здоровьем.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    25 марта 2025, 05:31 • Новости дня
    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.

    Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

    По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.

    Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.

    В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска полностью установили контроль над селом Поповка в Белгородской области, вытеснив ВСУ также из окрестностей села, сообщает неофициальный ресурс группировки войск «Северный ветер».

    В Telegram-канале группировки указано, что российские войска полностью взяли под контроль село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате успешных действий «Северян», украинские силы были выбиты из окрестностей населенного пункта.

    Боевые действия в этом районе продолжаются, так как российские войска ведут зачистку разрозненных групп украинских оккупантов, которые укрылись в лесопосадках южнее Поповки.

    Укрепление оборонительных позиций идет по всем направлениям границы с Сумской областью.

    Также сообщается, что российские войска готовы выполнять задачу по созданию санитарной зоны, как поручено президентом, чтобы предотвратить дальнейшие провокации противника.

    Кроме того, в течение прошлых суток на направлении Демидовки враг пять раз пытался прорваться в населенный пункт, но был остановлен комплексным огневым поражением.

    На Сумском направлении российские силы восстанавливают контроль над пограничным переходом «Суджа», уничтожая разрозненные подразделения противника. Также сообщается, что в районе Гоголевки подразделения ВСУ оказались отрезанными от основных сил, и единственным шансом для них остается сдача в плен.

    В результате боевых действий в Курской области российские войска продвинулись на 2900 метров и уничтожили десять единиц бронетехники. На Липцовском и Волчанском направлениях уничтожены боевые группы противника вместе с техникой и боеприпасами.

    Потери противника за прошедшие сутки составили свыше 260 человек, из которых более 200 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько самоходных артиллерийских установок, пикапы и багги.

    До этого Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

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    25 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин присвоил Михалковой звание народной артистки России
    Путин присвоил Михалковой звание народной артистки России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ актрисе Анне Михалковой.

    Глава государства подписал соответствующий указ, передает ТАСС. Звание народного артиста России также присвоено актерам Максиму Аверину и Александру Олешко.

    Анна Михалкова родилась в Москве в 1974 году, известна своими ролями в фильмах «Изображая жертву», «Связь», «Кококо» и других. Она также является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и ранее получила звание заслуженной артистки России.

    Максим Аверин, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Собор», также является режиссером и телеведущим. С 2021 года он занимает должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

    Александр Олешко известен по ролям в сериале «Папины дочки», фильме «Турецкий гамбит» и других проектах. Имеет звание заслуженного артиста России.

    Ранее Путин присвоил актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной звание заслуженной артистки.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    Путин назвал союзниками России, кроме армии и флота, еще кино, музыку и литературу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    25 марта 2025, 21:34 • Новости дня
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров с США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в рамках имеющихся контактов уже выработан новый документ, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот документ будет опубликован в ближайшее время.

    Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

    В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Украинская сторона подтвердила договоренности с США по Черному морю и энергетике.

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    25 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ

    Посол Мирошник: Виновные в убийстве российских журналистов будут пойманы

    Мирошник: Убийства журналистов – преступная и многолетняя практика ВСУ
    @ vk.com/ Александр Федорчак

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ целенаправленно бьют по журналистам в зоне СВО. Так противник пытается помешать доносить до общественности правду об украинских военных и их терактах против мирного населения, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее в результате удара HIMARS в ЛНР погибли сотрудники издания «Известия» и телеканала «Звезда».

    «Российские журналисты рассеивают туман вокруг событий на Кременском направлении, где ВСУ бьют по больницам, жилым домам, школам. Противник всеми силами пытается помешать доносить правду о происходящем в зоне СВО. Уверен, боевики целенаправленно отследили и нанесли удар именно по сотрудникам СМИ», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Это абсолютно преступная и многолетняя практика ВСУ. Еще в 2014 году они уничтожали тех журналистов, которые транслировали международной общественности позицию ополченцев. Киев и "партия войны" из Европы и США уже больше 10 лет стараются делать так, чтобы в медиапространстве звучала только их повестка», – напомнил собеседник.

    «У подобных ударов есть и более глобальная цель – создать эскалацию, сорвать переговоры Москвы и Вашингтона. Киев хочет убедить мировое большинство в том, что этот конфликт не имеет мирного решения, однако на деле лишь демонстрирует свою недоговороспособность», – продолжил он.

    «Россия же сделает все, чтобы виновные в произошедшем не ушли от ответственности. Данные о том, какое конкретно подразделение ВСУ нанесло удар, кто отдал приказ и чья была смена, вполне можно восстановить. Задачи нашего следствия – собрать материалы, выйти в суд, который заочно вынесет приговор», – объяснил эксперт.

    «Затем за дело берутся военные и разведчики. Осужденные будут пойманы и отправлены на долгие сроки в колонии. У российского правосудия богатая практика подобных дел. Например, были привлечены к ответственности те, кто совершал теракты против мирных граждан в Русском Поречном, в Мариуполе, Волновахе», – резюмировал Мирошник.

    В понедельник корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО в ЛНР. Во время обстрела также были убиты оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Удар был нанесен РСЗО HIMARS.

    В московском здании «Известий» сооружен мемориал в память о Федорчаке. Коллеги журналиста принесли алые розы, а рядом выставлена фотография корреспондента и его шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте журналиста установлены розы, его портрет и микрофон.

    ООН выступает против убийства журналистов и считает необходимым провести расследование гибели Федорчака, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

    Ранее стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

    В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в ДНР в результате атаки ВСУ. Чуть ранее военкор Семен Еремин умер в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.

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    25 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    Над Крымом уничтожены пять дронов ВСУ
    Над Крымом уничтожены пять дронов ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российские силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников, пересекших воздушное пространство Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.

    Ранее российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, направлявшихся на Москву, что было подтверждено мэром города Сергеем Собяниным, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

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    25 марта 2025, 02:41 • Новости дня
    В Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.

    Документ во вторник поедставит в парламенте первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА «Новости». Законопроект предлагает определить процедуру репатриации соотечественников, а также моряков, задержанных за границей.

    Проект закона подразумевает возвращение соотечественников на постоянное проживание в Россию. Право на репатриацию предложено распространить на свободно владеющих русским языком, а также тех, кто имеет предков из России или принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.

    Дополнительно право на репатриацию получат супруги репатрианта, проживающие в браке более трех лет или имеющие общих детей, а также несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи. Законопроект дополняет действующую Госпрограмму по добровольному переселению соотечественников в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить понятие «репатриант», включив в него соотечественников, этнически связанных с народами России.

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    25 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    «Мастер и Маргарита» взял семь премий «Ника»

    Фильм «Мастер и Маргарита» триумфально победил в семи номинациях на премии «Ника»

    Tекст: Денис Тельманов

    Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина стал триумфатором 38-й кинопремии «Ника», получив награды во всех семи номинациях, в которых был заявлен, включая «Лучший игровой фильм» и лучшие актерские роли.

    Как передает РИА «Новости», фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии «Ника», завоевав награды во всех семи номинациях, в которых был заявлен. Церемония награждения прошла в театре «Маска» в Москве.

    Наиболее значимыми победами стали награды за лучшие мужскую и женскую роли. Юлия Снигирь, сыгравшая Маргариту, была признана лучшей актрисой, в то время как Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера, разделил победу с Юрой Борисовым из фильма «Кончится лето». Снигирь посвятила свою награду Евгении Добровольской, а Цыганов передал свою «Нику» Снигирь, следуя примеру супруги.

    Кроме того, «Мастер и Маргарита» удостоились наград за лучший звукорежиссер (Алексей Самоделко), лучший оператор (Максим Жуков), лучший художественный дизайн (Денис Лищенко), а также за лучшие костюмы (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская).

    На церемонии также были вручены специальные призы. Народный артист России Александр Зацепин получил приз «Честь и достоинство», а ректор ВГИКа Владимир Малышев удостоился награды за вклад в кинематографические науки.

    Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе», а лучшим сценаристом стали Андрей Кончаловский и Елена Киселева за работу в фильме «Смотри на меня!». Лучшей музыкой к фильму была признана работа Алексея Рыбникова к фильму «9 секунд».

    Ранее сообщалось,.что заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Евгения Добровольская награждены посмертно премией «Ника» за лучшие второстепенные роли в фильмах «Любовь советского союза» и «Хуже всех» соответственно.


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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    25 марта 2025, 01:36 • Новости дня
    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 10%

    Роспотребнадзор зафиксировал 1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8%, но уровень остается высоким с 1 млн случаев за неделю.

    Роспотребнадзор сообщил о незначительном снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, передает РИА «Новости». По данным ведомства, на 12-й неделе 2023 года уровень заболеваемости снизился на 10,8%, а госпитализаций – на 8,6%. Однако, несмотря на снижение, количество заболевших все еще велико и составляет более 1 млн случаев в неделю.

    В пресс-службе добавили, что за последние девять недель также зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше данных предыдущей недели.

    Кроме того, уменьшилось число закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. На прошлой неделе было закрыто 435 школ, 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, несмотря на снижение заболеваемости в ряде регионов. Роспотребнадзор сообщил о росте активности вирусов в России, где доминирует грипп A(H1N1), который может приводить к тяжелым заболеваниям и легочным осложнениям, включая пневмонию. В США этой зимой число смертей от сезонного гриппа превысило количество летальных исходов от COVID-19, что происходит впервые за последние пять лет.

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    25 марта 2025, 05:15 • Новости дня
    Транспорт на Камчатке восстановил движение после циклона

    Общественный транспорт в Петропавловске-Камчатском возобновил работу после снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петропавловске-Камчатском движение общественного транспорта возобновили после обильного снегопада, который был вызван циклоном, прошедшим над Камчаткой.

    Движение общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском было восстановлено после того, как на город обрушился сильный снегопад, вызванный циклоном, передает ТАСС.

    Глава администрации города Евгений Беляев сообщил в своем телеграм-канале, что дорожные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия циклона, и что все линии общественного транспорта теперь функционируют, включая маршруты в отдаленные микрорайоны.

    По словам Беляева, центральные магистрали были расширены, что позволило пассажирскому транспорту вновь выйти на маршруты. Однако расчистка подъездов к объектам социальной сферы и площадкам для сбора мусора еще продолжается. Он также отметил, что ситуацию осложняет наличие брошенного транспорта, который затрудняет работу дорожных служб.

    Глава администрации подчеркнул, что работы по расчистке будут продолжаться, пока дороги города не будут приведены в нормативное состояние. Ранее сообщалось, что пять машин высокой проходимости были выведены на дороги Петропавловска-Камчатского для доставки пассажиров по пяти маршрутам.

    Циклон подошел к Камчатке 23 марта, сопровождаясь метелью и сильным ветром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае река Минусинка размыла земляную насыпь, что привело к угрозе подтопления 120 домов. В пятницу в Москве ожидался сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду и дожди, которые в ночь на субботу могли перейти в мокрый снег.

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