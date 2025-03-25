В России предложили запустить проект «Читающий губернатор»

Общественная палата РФ организует конкурс по популяризации чтения среди губернаторов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Общественная палата РФ, отмечая свое 20-летие, инициировала конкурс «Читающий губернатор» для популяризации литературы и поддержки библиотек. Идею озвучила первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова в ходе встречи с современными авторами.

Родионова предложила разработать проект на этой неделе и призвала библиотекарей к активному участию, чтобы проверить читательские способности губернаторов. Конкурс предполагает публикации отрывков произведений в социальных сетях и взаимодействие с молодежью.

Идея появилась после встречи писателя Олега Роя с региональными первыми лицами в рамках проекта «Книжный поезд». Он отметил важность вовлеченности губернаторов в развитие библиотек и популяризацию чтения.

Рой поддержал инициативу, предложив создать жюри и награждать самого читающего губернатора. Победитель будет определяться по поддержке библиотек и инициативам по продвижению чтения в регионе.

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