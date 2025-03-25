Полиция Испании обнаружила тело 13-летнего украинского мальчика в Бадахосе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ABC, 13-летний мальчик с Украины был найден мертвым в испанском городе Бадахос. Семья подростка сообщила о его исчезновении в воскресенье после того, как он не вернулся с прогулки, на которую отправился около 17:30. Очевидцы, гулявшие в городском парке, заметили тело ребенка и сообщили об этом в полицию.

Местная полиция, прибывшая на место, подтвердила личность погибшего. На данный момент ведется расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии. Причина смерти мальчика и продолжительность времени, которое тело находилось в парке, пока неизвестны.

Полиция активно работает, чтобы выяснить все детали происшествия и понять, что именно привело к гибели подростка. В настоящий момент неясно, были ли какие-либо внешние факторы, способствовавшие трагическому исходу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советника посольства Германии в Пакистане нашли мертвым в его квартире в Исламабаде после того, как он два дня не выходил на связь. Тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину, нашли в Испании, рядом с гаражом в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте, где его застрелили.