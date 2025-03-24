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СК завершил дело об отравлении дихлофосом детей в Красноярске
СК завершил дело о гибели четырех детей в Красноярске из-за дихлофоса
Уголовное дело о трагедии в Красноярске, где от дихлофоса погибли четверо детей, завершено, обвиняемым выступает глава семьи, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Глава семьи обвиняется в причинении смерти по неосторожности по части третьей статьи 109 УК РФ. Дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд, сообщает РИА «Новости».
Трагедия произошла в сентябре 2024 года, когда все члены семьи после ужина почувствовали признаки пищевого отравления. Позже четверо детей скончались в больнице, причиной смерти стали инсектициды, используемые при обработке дома дихлофосом.
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стали инсектициды. Итоги экспертизы были подтверждены Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Обвинение главе семьи было окончательно предъявлено 3 февраля.
Отец погибших детей ранее рассказал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме.
В момент трагедии супруга обвиняемого находилась на девятом месяце беременности и в ноябре родила здорового мальчика. Позже стало известно, что грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, тело трехмесячного ребенка было найдено в его кроватке. До этого случая младенец не состоял на медицинском учете и находился на грудном вскармливании. Последний раз мать кормила его в полночь.