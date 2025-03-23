Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.12 комментариев
Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Крымом
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России.
Как передает РИА «Новости», российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, который находился над территорией Крыма. В Министерстве обороны России сообщили, что это произошло двадцать третьего марта около восьми часов утра по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 22 на 23 марта над регионами России были перехвачены и уничтожены 59 украинских дронов, в том числе один беспилотник над Крымом, а ранее сообщалось, что над Крымом было уничтожено три украинских беспилотника.