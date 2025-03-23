Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.10 комментариев
Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 59 украинских дронов
Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами перехвачено и уничтожено 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Больше всего дронов перехватили над Ростовской областью, там уничтожено 29 БПЛА; еще 20 – над территорией Астраханской области. По три беспилотника сбили над Воронежской и Волгоградской областями, два – над Крымом. Кроме того, по одному БПЛА нейтрализовано над территорией Курской и Саратовской областей, сообщило Минобороны в Telegram.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что массированная атака БПЛА была направлена на Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский районы. В Тарасовском районе повреждения получил частный дом.
Напомним, на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области беспилотником был атакован автомобиль. В результате атаки БПЛА машина загорелась, находившийся в ней человек погиб.