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Протоиерей разъяснил правила поста для путешествующих
Православный священнослужитель объяснил, когда верующий считается странствующим и может не соблюдать пост
Предъявлять хозяевам, у которых верующий остановился переночевать, свои особые требования по «диете» не нужно. Но если в недолгом путешествии есть возможность пост не нарушать, то лучше сделать именно так, сказал газете ВЗГЛЯД протоиерей Михаил Дудко, разъясняя, в каких случаях верующий может считать себя странствующим и не соблюдать Великий пост.
«Пост для путешествующих ослабляется или даже совсем отменяется. Строго говоря, в канонах вы такого правила не найдете. Здесь церковная практика руководствуются здравым смыслом и традицией. Если постную пищу найти в долгой и трудной дороге затруднительно, приходится питаться тем, что Бог послал», – объясняет Дудко.
Он подчеркивает, что соблюдение поста зависит от условий путешествия. Например, предъявлять хозяевам, у которых верующий остановился переночевать, свои особые требования по «диете» не нужно. Но если в недолгом путешествии есть возможность пост не нарушать, взяв запас постной пиши с собой, то лучше сделать именно так. Благочестивые люди стараются так и поступать, говорит священник.
«В любом случае, надо помнить, что пост – это не только запрет на скоромную пищу, но и молитва, покаяние, добрые дела, воздержание от развлечений. Надо стараться исполнять, что возможно, а Бог поможет», – заключил Дудко.
Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что воздержание в пост служит духовным целям, поэтому совершенно необязательно ограничивать себя в употреблении животной пищи. Многие священнослужители, по его словам, говорят, что можно, к примеру, есть мясо, но телевизор не смотреть или не писать посты в соцсетях.