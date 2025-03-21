Командир «Ветеранов» сообщил об успешной реализации плана Б в операции «Поток»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операция «Поток», как сообщает ТАСС, была проведена по резервному плану, разработанному с учетом предыдущих ошибок. Командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны» с позывным Морпех рассказал, что эта стратегия предусматривала заход в тыл ВСУ через газопровод. Это позволило российским силам внезапно выйти на поверхность в глубине обороны противника у Суджи.

Основной целью операции было выравнивание линии обороны по железной дороге промышленной зоны близ города. За счет использования резервного плана удалось ввести дополнительные резервы и согласовать движение с группировкой министерства обороны, что обеспечило успех операции.

В операции участвовали бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V». Эти силы преодолели около 15 км внутри трубопровода, что позволило успешно достичь запланированных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообщался с бойцами спецназа «Ахмат», которые участвовали в операции «Поток» и проникли в тыл украинских войск через газовую трубу. Газета ВЗГЛЯД опубликовала видео из газовой трубы, снятое во время проведения операции «Поток» в Курской области. Бойцам спецназа после завершения операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение.