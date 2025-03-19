  • Новость часаРоссия и Украина провели обмен пленными
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    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года
    В России начали готовить требования к возвращающимся западным компаниям
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Российский бизнесмен Ахмедов исключен из санкционного списка Британии
    Пашинян выразил готовность подписать мирный договор с Азербайджаном
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    11 комментариев
    19 марта 2025, 16:43 • Новости дня

    Губернатор Ямала поручил создать в регионе программу поддержки ветеранов СВО

    Губернатор Ямала Артюхов поручил создать в регионе программу поддержки бойцов, возвращающихся с СВО

    Губернатор Ямала поручил создать в регионе программу поддержки ветеранов СВО
    @ пресс-служба правительства ЯНАО

    В Ямало-Ненецком автономном округе планируется создать комплексную программу поддержки военнослужащих, возвращающихся после СВО, такое поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов.

    Артюхов в ходе выступления с докладом о положении дел в регионе подчеркнул важность подготовки к возвращению бойцов и поддержки их в мирной жизни. Ответственной за разработку комплексную программу содействия военнослужащим назначена первый замгубернатора Ирина Новоселова.

    «Мы верим в нашу скорую победу. А значит, уже сегодня необходимо готовиться к возвращению бойцов домой. Наш общий долг – помочь им преодолеть возможные сложности, восстановить здоровье, реализовать себя в мирной жизни», – отметил губернатор Артюхов.

    Власти Ямала с первых дней спецоперации активно поддерживают фронт, обеспечивая оборудование, снаряжение и технику. За последние два года из региона на передовую отправили тысячи дронов, а в 2024 году началось производство БПЛА на Ямале, сказал губернатор.

    В округе действует 60 мер поддержки для военнослужащих и их семей, сумма компенсации проезда в отпуск увеличена с 30 до 50 тыс. рублей, а реабилитационный сертификат – со 120 до 150 тыс. рублей.

    Артюхов подчеркнул, что поддержка защитников страны является приоритетной задачей региона. «Ямальцы в зоне специальной военной операции отстаивают суверенитет и безопасность России, шаг за шагом приближают нашу победу. Мы на постоянной связи с бойцами. Работаем по прямым заявкам воинских частей», – сказал глава ЯНАО.

    Также губернатор сообщил о старте кадровой программы «Герои Ямала», продолжении федерального проекта «Время героев», в которой могут участвовать ветераны и бойцы СВО. «Вижу много знакомых имен в списке желающих участвовать. Рад, что наши военные готовы продолжить службу на благо родного региона. Уверен, знания и навыки ветеранов послужат стране и Ямалу. Наш президент не раз подчеркивал, что участники специальной военной операции – это подлинная элита России, опора государства», – подытожил Артюхов.

    Напомним, в конце 2024 года президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный кадровый проект «Время героев» для ветеранов СВО на регионы.

    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Диверсантов в российской форме уничтожили под Селидово

    Российские военные в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Селидово на Украине русские бойцы уничтожили диверсантов в российской форме, у которых в носках были спрятаны флаги Украины и Евросоюза, что, по словам офицера, свидетельствует о попытке пиар-акции.

    В районе города Селидово в Донецкой народной республике были уничтожены диверсанты Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что диверсанты, переодетые в российскую форму, были нейтрализованы русскими бойцами. Эти группы пытались проникнуть на позиции российских войск, но были остановлены плотным огнем.

    «Богдан» сообщил, что при обыске тел диверсантов были обнаружены флаги Украины и Европейского союза, спрятанные в носках. Это вызвало у бойцов подозрения в том, что целью диверсантов могла быть организация пиар-акции. По его словам, такие группы обычно стараются сделать фотографии или видео на территории, чтобы показать свое присутствие, однако в этом случае попытка закончилась неудачей.

    Командир подчеркнул, что противник регулярно пытается использовать такие маневры, но на этот раз их намерения были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали украинских солдат в форме бойцов Вооруженных сил России в Курской области. Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий. На Украине в Часовом Яре украинские военные выдавали себя за мирных жителей.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

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    19 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск начальника генштаба Украины Гнатова
    МВД России объявило в розыск начальника генштаба Украины Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Новый начальник генштаба Украины Андрей Гнатов объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    МВД России включило Гнатова в базу розыска. В базе указано, что он разыскивается по статье УК, однако конкретная статья не называется, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах сообщили, что Гнатов осужден заочно российским судом за преступления, связанные с приказами об обстрелах южных населенных пунктов ДНР. В результате этих обстрелов погибли и пострадали мирные жители, были разрушены жилые дома.

    Кроме того, Гнатов заочно арестован. Срок его содержания под стражей начнет исчисляться с момента задержания, пояснили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинский лидер Владимир Зеленский сменил главу генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича. Также сообщалось, что в России Гнатова осудили заочно на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    19 марта 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова поддержать предложение о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру в конфликте с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Киев даст согласие на соответствующее предложение. «Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике», – заявил он. При этом Зеленский сказал, что Киев оставляет за собой право на «ответные» действия, если удары России по энергетической инфраструктуре не прекратятся, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. Зеленский заявлял, что Киев подготовит и озвучит свой ответ на это предложение после получения дополнительной информации от США.

    Следует отметить, что Украина и ее союзники изначально добивались месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Тот план подразумевал мораторий на воздушные удары по Украине, а не просто отказ от атак на энергетическую инфраструктуру. Однако по итогам встречи с США в Джидде Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня.

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    19 марта 2025, 04:12 • Новости дня
    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом

    Захарова заявила о попытках США восстановить дипломатические контакты с Россией и деэскалировать ситуацию вокруг Украины

    МИД заявил о попытках США деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру подчеркнула, что фиксируется определенный прогресс в двусторонних отношениях, а также попытки США активизировать и буквально «воссоздать из руин» контакты, разрушенные предыдущей американской администрацией.

    «Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Захарова добавила, что Россия активно участвует в этих попытках. Однако, по ее словам, Москва исходит из конкретных действий и не полагается исключительно на слова.

    Отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США на парад 9 мая в Москве, Захарова отметила, что «это компетенция администрации президента». Она рассказала, что приглашения только «готовятся», ведется «работа над списком приглашенных».

    Видео интервью опубликовано в Telegram-канале Риттера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Вашингтон назвал состоявшийся разговор замечательным и заявил, что процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу».

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    18 марта 2025, 23:42 • Новости дня
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Трампа словами «мы не компот»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы.

    Заявление Зеленского стало реакцией на слова британского аналитика по вопросам обороны Майкла Кларка. Кларк в интервью Sky News заявил о переговорах Москвы и Вашингтона: «Есть старая пословица в дипломатических кругах: «Если вы не за столом, вы в меню». «И поверьте мне, Украина в меню», – приводит слова Кларка ТАСС.

    Как сообщают украинские СМИ, Зеленский в ответ заявил: «Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты».

    Как следует из заявления Зеленского, сам он пока не получил «детали от американского президента, от американской стороны». Зеленский сказал, что Украина «подготовит и озвучит свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре» после того, как США предоставят дополнительную информацию. Судя по словам Зеленского, пока решение не принято.

    Напомним, Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты проанализировали первые итоги телефонных переговоров глав России и США.

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    19 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества

    Уиткофф назвал Путина и Трампа великими лидерами и заявил о позитивном развитии отношений России и США

    Уиткофф заявил о совместной работе Путина и Трампа на благо человечества
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп работают вместе ради блага человечества, заявил спецпосланник главы американского государства Стив Уиткофф.

    «Сегодня, я считаю, произошли некоторые прорывы. Я хотел бы отметить роль президента Путина в том, что он сделал сегодня во время звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. «Я уверен, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира – это то, что нужно, – добавил он. – Так что эти два великих лидера собрались вместе ради блага человечества».

    Уиткофф отметил, что у него самого состоялось две «насыщенные» встречи с Путиным – «первая длилась около трех с половиной часов, а вторая – около четырех часов». Уиткофф полагает, что удалось добиться «значительного прогресса», а вторая встреча позволила «сузить круг вопросов, особенно с российской точки зрения».

    «Мы сразу же перешли к обсуждению конкретных, детальных шагов для продвижения к прекращению огня, включая то, о чем вы уже слышали сегодня, – перемирие в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Это то, о чем они пытались договориться уже довольно долгое время», – заявил он. Также Уиткофф указал на «черноморский, морской аспект перемирия». Он считает, что «оба этих пункта теперь согласованы российской стороной». Уиткофф выразил надежду на то, что и Киев поддержит данные пункты.

    Он пояснил, что прежде по двум указанным пунктам «не было консенсуса», сейчас же наблюдается «прогресс в этих вопросах». По его мнению, «путь к полному прекращению огня теперь не так уж и далек».

    «Президент Путин, и я хотел бы отметить это, заявил, что согласен с позицией президента (США) по этому вопросу. Он согласился с таким подходом. Он не хотел видеть больше жертв на поле боя», – заявил Уиткофф.

    Американскую делегацию, которая будет работать в Саудовской Аравии, возглавят помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    19 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    Священник, прошедший трубу под Суджей: На фронте нашу победу замедляет мат

    Tекст: Александра Юдина

    Священник отец Алексей вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    В Telegram-канале «На войне» опубликована видеозапись, на которой отец Алексей рассказывает, как во время операции «Поток» под Суджей  прошел вместе с штурмовиками по трубе.

    Священник описал свои переживания, отметив: «Когда были в трубе, я такую похожую благодать испытывал в Троице-Сергиевой лавре… Господь там присутствовал…».

    Также он отметил, что победу бойцов замедляет мат, однако добавил, что «русский человек сам должен дойти» до состояния, чтобы его не использовать.

    Участие священника в этой миссии стало важной поддержкой для бойцов, которые оценили его присутствие и вдохновляющие слова.

    Священник также выразил гордость за возможность быть рядом с военными и поддерживать их в трудные моменты. Он отметил важность духовной поддержки, особенно в сложных ситуациях, когда бойцам приходится проявлять мужество и выдержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    18 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Эксперт: На фоне консультаций Москвы и Вашингтона усилится внутриполитическая драка в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта усилится «внутриполитическая драка» в Киеве, заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Что дальше? Недели две – экспертных переговоров в Саудовской Аравии», – заявил Баширов в Telegram, комментируя итоги переговоров России и США на высшем уровне. Баширов предположил, что «на Украине усилится внутриполитическая драка». По его словам, «всем ясно, что выборы президента и Верховной рады состоятся осенью».

    «И с трудом придется набирать новых призванных в ВСУ. Нам бы сейчас начать усиленную инфокампанию с идей «зачем вам умирать, если мир близко», – заявил Баширов.

    Напомним, по итогам телефонного разговора лидеров России и США Белый дом сообщил, что Москва и Вашингтон решили начать срочные переговоры на Ближнем Востоке о прекращении конфликта на Украине, включая прекращение ударов по инфраструктуре и обсуждение мира в Черном море.

    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Зеленский заявил, что ему «жалко всех» погибших в украинском конфликте

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне переговоров России и США глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

    «Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, что еще в январе Зеленский придерживался иной риторики. Так, он заявил, что «искренне презирает» россиян.


    Коментарии (2)
    19 марта 2025, 13:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Белгородском направлении потеряла свыше 70 человек и значительное количество техники, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.

    В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.

    На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.

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