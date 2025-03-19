Губернатор Ямала поручил создать в регионе программу поддержки ветеранов СВО

Губернатор Ямала Артюхов поручил создать в регионе программу поддержки бойцов, возвращающихся с СВО

Артюхов в ходе выступления с докладом о положении дел в регионе подчеркнул важность подготовки к возвращению бойцов и поддержки их в мирной жизни. Ответственной за разработку комплексную программу содействия военнослужащим назначена первый замгубернатора Ирина Новоселова.

«Мы верим в нашу скорую победу. А значит, уже сегодня необходимо готовиться к возвращению бойцов домой. Наш общий долг – помочь им преодолеть возможные сложности, восстановить здоровье, реализовать себя в мирной жизни», – отметил губернатор Артюхов.



Власти Ямала с первых дней спецоперации активно поддерживают фронт, обеспечивая оборудование, снаряжение и технику. За последние два года из региона на передовую отправили тысячи дронов, а в 2024 году началось производство БПЛА на Ямале, сказал губернатор.

В округе действует 60 мер поддержки для военнослужащих и их семей, сумма компенсации проезда в отпуск увеличена с 30 до 50 тыс. рублей, а реабилитационный сертификат – со 120 до 150 тыс. рублей.

Артюхов подчеркнул, что поддержка защитников страны является приоритетной задачей региона. «Ямальцы в зоне специальной военной операции отстаивают суверенитет и безопасность России, шаг за шагом приближают нашу победу. Мы на постоянной связи с бойцами. Работаем по прямым заявкам воинских частей», – сказал глава ЯНАО.



Также губернатор сообщил о старте кадровой программы «Герои Ямала», продолжении федерального проекта «Время героев», в которой могут участвовать ветераны и бойцы СВО. «Вижу много знакомых имен в списке желающих участвовать. Рад, что наши военные готовы продолжить службу на благо родного региона. Уверен, знания и навыки ветеранов послужат стране и Ямалу. Наш президент не раз подчеркивал, что участники специальной военной операции – это подлинная элита России, опора государства», – подытожил Артюхов.

Напомним, в конце 2024 года президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный кадровый проект «Время героев» для ветеранов СВО на регионы.

