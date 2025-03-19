Запущен новый сезон проекта «СпортТрек»

Платформа «Россия – страна возможностей» запустила второй сезон проекта «СпортТрек»

Tекст: Валерия Городецкая

Проект «СпортТрек» от платформы «Россия – страна возможностей» стартовал во второй раз 19 марта 2025 года, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Новая программа направлена на поддержку спортивных инициатив и личностного роста граждан.

Проект включает в себя конкурс для тренеров, разделенный на два трека: для профессионалов и любителей. Участники пройдут дистанционную оценку навыков и обучения, а лучшие будут приглашены на финальное мероприятие в ноябре, где встретятся с известными гостями спортивной индустрии.

В этом сезоне внимание будет сосредоточено на работе с тренерским сообществом, а также продолжится вовлечение граждан в массовый спорт. Участники смогут отслеживать свою активность с помощью шагомера в приложении платформы и получать поддержку любительскому спорту.

Проект предлагает образовательный блок с курсами от партнеров, подкастами и видео-уроками. Регистрация на конкурсный трек открыта до 30 апреля 2025 года. Любой желающий может присоединиться, зарегистрировавшись на сайте sport.rsv.ru.

Первый сезон проекта стартовал в октябре 2024 года и привлек более 20 тыс. человек. На конкурсе «Сбор лучших практик ФКиС» было представлено 180 практик, а мониторинг физической активности стал самым популярным треком.