Депутат: На съездах РСПП важен прямой диалог власти и крупного бизнеса

Депутат Госдумы Наумов: Западные санкции запустили позитивные изменения в российском бизнесе

Tекст: Олег Исайченко

«На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин дал четкий сигнал обществу, что Россия – это страна с рыночной экономикой. Поэтому не будет ограничений в возвращении иностранных компаний на российский рынок. Конкуренция важна в этой сфере. При этом сохранится приоритет интересов наших бизнес-групп в различных секторах и нишах», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Для российской экономики большое значение имеет баланс внутренней и внешнеэкономической деятельности, уточнил собеседник. Отдельно он отметил аплодисменты Путина в адрес участников съезда. «Президент оценил хорошие результаты роста промышленности и предпринимательства, достигнутые на фоне санкций Запада. Более того, во многом рестрикции запустили положительные изменения: бизнес приспособился и переориентировался», – объяснил депутат. Немаловажно и то, что сейчас бизнес в полной мере осознает себя частью страны.

«На таких мероприятиях важен прямой диалог руководства страны и крупного бизнеса. В зале присутствовали председатели советов директоров ключевых российских промышленных предприятий. Такой формат способствует качественному исполнению задач, которые наша страна ставит в экономике», – указал парламентарий.

Ранее Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. В мероприятии приняли участие около 1,3 тыс. человек, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.

На повестке дня стояли ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов.

Участники мероприятия обсудили кадровый дефицит, экстенсивное расширение фонда рабочего времени, автоматизацию и роботизацию производства, систему профессионального образования, проекты «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы», расширение социального партнерства, процедуру оценки регулирующего воздействия и приватизацию.

«Россия укрепляет собственный суверенитет, причем по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса, включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Мы это делаем уже сейчас и обязательно продолжим», – отметил Путин.

«Россия реализует масштабные и долгосрочные планы развития, запускает крупные инфраструктурные, промышленные, транспортные проекты, осваивает обширные уникальные территории Дальнего Востока, Сибири, Арктики и других регионов нашей страны, укрепляет перспективные, взаимовыгодные связи с подавляющим большинством стран мира. Сейчас главным вызовом для отечественной экономики является переход на устойчивую траекторию сбалансированного роста», – указал он.

«Санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», – предупредил президент.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, где пределы роста российской экономики.