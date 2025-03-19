Трамп назвал замечательным разговор с Путиным

Tекст: Антон Антонов

«Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа, мы обсудили много тем, включая путь к миру», – приводит слова президента США РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Он подчеркнул, что американские военные не участвуют в украинском конфликте, однако предупредил о возможных глобальных последствиях, если бы они были вовлечены. Он выразил обеспокоенность возможностью третьей мировой войны, отметив, что это было бы «абсурдно».

Глава американского государства отметил, что стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине. Он указал, что Россия имеет тактическое преимущество, окружив около 2,5 тыс. солдат ВСУ, и подчеркнул необходимость быстрого разрешения кризиса.

При этом он заявил, что вопрос о прекращении помощи Украине в разговоре с Путиным не обсуждался.

Президент США также подчеркнул намерение развивать дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем, заявив о желании Москвы «получить часть экономической мощи» США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что процесс достижения мирного урегулирования на Украине идет в полную силу. Президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские военные, окруженные в Курской области, получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.