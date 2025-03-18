  • Новость часаУшаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 11:23 • Новости дня

    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ на свою территорию, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Россия не оставляет надежды на возможное прекращение огня на Украине, передает РИА «Новости». Помощник президента подчеркнул, что, несмотря на атаки ВСУ на российскую территорию, Россия все еще «цепляется за надежду» на перемирие.

    Ушаков также напомнил, что первый и пока единственный разговор президентов России и США состоялся 12 февраля. На вопрос о том, имелись ли какие-либо контакты после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Ушаков ответил отрицательно.

    Ранее Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    В Кремле заявили, что заявления президента Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    18 марта 2025, 07:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском

    ВС России уничтожили группу женщин-штурмовиков из полка ВСУ под Красноармейском

    ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российская артиллерия и дроны уничтожили группу женщин-штурмовиков из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» под Красноармейском. Женщины попали под обстрел при попытке спешиться с техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что группа штурмовиков, состоящая из женщин, была накрыта огнем при попытке спешиться с техники. Всего около десяти человек погибли, передает ТАСС.

    Помимо женского десанта, был уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции. Операция проводилась с целью нейтрализации угрозы со стороны ВСУ в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине возникла необходимость в тотальной мобилизации, превзошедшей масштабы аналогичных мероприятий в нацистской Германии.

    Подобные меры рассматриваются как жест отчаяния украинских властей на фоне продолжающегося конфликта.

    Как рассказала военнопленная Галина Казымова, женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    18 марта 2025, 06:43 • Новости дня
    Харьковчане объединились для мести военкомам

    Жители Харькова организовали группы для расправы с сотрудниками ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Харькова и области создают группы для мести сотрудникам ТЦК и военкоматов, прибегая к поджогам автотранспортных средств и оказывая вооруженное сопротивление, рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

    По ее словам, жители Харькова и Харьковской области организуются в группы для реализации актов мести в отношении сотрудников ТЦК и военкоматов, сообщает РИА «Новости». Колесник-Лавинская рассказала, что ситуация настолько обострилась, что харьковчане прибегают к поджогам автотранспортных средств, а также оказывают вооруженное и физическое сопротивление сотрудникам.

    По словам Колесник-Лавинской, в большинстве случаев судьба похищенных ТЦК остается неизвестной. Она также отметила, что мужчины вынуждены скрываться, чтобы избежать преследований. В то же время женщины проявляют инициативу и стараются отбить у сотрудников ТЦК тех мужчин, которые попались по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата. Верховная рада заблокировала законопроект о наказании военкомов. Депутат Рады раскрыл информацию о том, сколько стоит освобождение от службы в военкоматах.

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    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    17 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены позиции ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе комплексом «Искандер» по живой силе ВСУ у Лосевки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс «Искандер» нанес удар по позициям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лосевки в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России разместило видео в Telegram-канале с кадрами работы комплекса «Искандер» по позициям ВСУ в Сумской области.

    Целью удара стало сосредоточение живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лосевка, который расположен в 65 километрах северо-западнее города Шостка.

    Сообщается, что удар был нанесен по подразделениям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отмечается, что ударом были поражены как живая сила, так и военная техника противника.

    Ранее сообщалось, что российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине. До этого ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен пункт запуска дронов-камикадзе в Сумской области.

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    18 марта 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Рогов сообщил о выбитии ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

    Российские войска выбили ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов..

    По его словам, российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    «Противник под натиском наших бойцов был вынужден отступить», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.

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    17 марта 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области
    Российские войска освободили Степовое в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в понедельник.

    Поселок освободили подразделения группировки войск «Днепр», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки (Херсонская область) и Павловки (Запорожская область).

    Украинская сторона в зоне действия группировки потеряла до 65 человек, пять автомобилей и станцию РЭБ.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и наемников в 159 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов самолетного типа.

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ около Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих и 18 автомобилей, а также склад с боеприпасами.

    На участке, контролируемом группировкой «Запад», поражены мотопехотная и механизированная бригады ВСУ в районах Копанки, Новоегоровки и Редкодуба. Потери противника составили более 225 военнослужащих, орудие артиллерии и три станции РЭБ.

    В зоне ответственности Южной группировки поражены две механизированные и одна штурмовая бригада ВСУ, уничтожены свыше 190 бойцов ВСУ и один полевой склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих и технику, включая американскую БМП Bradley.

    С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47 094 дрона, 601 ЗРК, 22 303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 машин РСЗО, 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР.

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    17 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 68 тыс. военных
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 280 человек, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ответственности группировки «Север» поражены формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни.

    ВСУ также потеряли за сутки два танка, две БМП, два БТРа, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станцию контрбатарейной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

    За время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 68 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, включая 396 танков, 319 БМП и 287 БТРов. Уничтожены 13 установок HIMARS и семь MLRS, а также 56 единиц инженерной техники.

    Ранее источник сообщал, что подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области.

    Минобороны ранее публиковало видео с позиций, оставленных ВСУ в Курской области.

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Кадыров объявил о создании нового полка «Ахмат-Кавказ»
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    18 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками, сообщили военкоры.

    ВСУ утром выдвинули бронегруппы из Сумской области в направлении стыка границ Курской и Белгородской областей, разминировав небольшой участок на границе в районе Прилесья – Графовки, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Атака началась около восьми утра. В ходе отражения наката российскими войсками были уничтожены танк, боевая машина пехоты и боевая бронированная машина. Пехота противника покинула бронетехнику и пытается атаковать из лесополос.

    По скоплениям войск противника наносится огневое поражение. Оперативная ситуация остается под контролем наших сил.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона подверглись атакам дронов ВСУ, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших нет.

    Также сообщалось, что ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, в ходе которой пострадали два мирных жителя.

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    18 марта 2025, 00:22 • Новости дня
    Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ

    ПВО отразила атаку украинских дронов над Белгородом, пострадали два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО защитила Белгород от атаки украинских беспилотников, однако при падении обломков ранены двое мужчин, одному из которых ампутировали кисть, а другому – предплечье.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО эффективно противодействует атаке украинских беспилотников над Белгородом и прилегающим районом. Однако, как пишет ТАСС, в результате падения обломков пострадали два мирных жителя. Один из них получил травматическую ампутацию кисти, а другому ампутировали предплечье.

    Пострадавшие были оперативно доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Вячеслав Гладков отметил, что работа по уничтожению дронов продолжается, и поблагодарил службы за оперативность и профессионализм.

    Атаки беспилотников становятся частыми в приграничных районах, и власти предпринимают дополнительные меры для защиты мирных жителей и критической инфраструктуры. Гладков подчеркнул, что безопасность граждан – приоритетная задача для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и транспортные средства, но пострадавших не оказалось.

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    17 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Удар нанесен по военной части ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар был нанесен по военной части ВСУ в пригороде Днепропетровска, пострадали также объекты в городе Синельниково, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в направлении военной части Вооруженных сил Украины в пригороде Днепропетровска, в районе Самарской затоки, около 20:40 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что еще один удар был нанесен по району военного полигона в Днепропетровской области. Удар зафиксировали в городе Синельниково в 20:35. Местные жители сообщили, что в последние дни вблизи города начал работать полигон, который замолчал после удара предыдущего дня.

    Кроме того, сообщается о прилетах на севере Сумского района, отмечает Лебедев. В 21:00 удар был нанесен в направлении объекта, где ранее собирали разбитые подразделения в Курской области.

    Ранее комплекс «Искандер» нанес удар по позициям 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лосевки в Сумской области.

    До этого сообщалось, что в результате ударов по объекту в пригороде Николаева были уничтожены боевики-иностранцы.

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    17 марта 2025, 23:13 • Новости дня
    ВСУ атаковали деревни в Белгородской области

    Шесть деревень Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, повреждены здания и транспортные средства, пострадавших нет.

    Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В селе Тишанке Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта, в результате чего была повреждена кровля. В поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника был посечен легковой автомобиль.

    Также было нанесено значительное повреждение грузовому автомобилю в хуторе Фищеве после атаки дрона. В Нечаевке дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием, повредив его фасад. В Валуйском округе детонация FPV-дрона нанесла ущерб ограждению частного домовладения.

    В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал частный дом, выбив окна и повредив фасад. Губернатор отметил, что информация о последствиях данных атак уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, что привело к возгоранию и травме одного человека, доставленного в больницу.

    В Запорожской области дроны ВСУ атаковали электроподстанцию в селе Бурчак, оставив без электроснабжения более 750 абонентов, однако обошлось без жертв и пострадавших.

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, уничтожив его цех, но информации о пострадавших нет.

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    17 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.

    Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

    В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

    Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

    Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

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