Роспотребнадзор зафиксировал 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю

Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор зафиксировал более 1,1 млн случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в течение последней недели. В пресс-службе ведомства отметили, что заболеваемость держится на высоком уровне третью неделю подряд, однако в трети регионов началось снижение показателей.

Вирусы гриппа, такие как грипп B и A (H1N1), остаются лидирующими среди респираторных вирусов. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. В то же время, заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, на прошлой неделе зарегистрировали 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% меньше, чем неделей ранее.

Из-за роста заболеваемости приостанавливаются занятия в ряде образовательных учреждений. По данным на прошлую неделю было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ. Роспотребнадзор также напомнил о важности избегания переохлаждения и поддержания сбалансированного рациона в весенний период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно в европейской части и на Урале, причем большинство заболевших не были вакцинированы. Жители Москвы начали массово жаловаться на вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель.