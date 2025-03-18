Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Роспотребнадзор зафиксировал 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю
Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
В России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, при этом в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости.
Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор зафиксировал более 1,1 млн случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в течение последней недели. В пресс-службе ведомства отметили, что заболеваемость держится на высоком уровне третью неделю подряд, однако в трети регионов началось снижение показателей.
Вирусы гриппа, такие как грипп B и A (H1N1), остаются лидирующими среди респираторных вирусов. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. В то же время, заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, на прошлой неделе зарегистрировали 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% меньше, чем неделей ранее.
Из-за роста заболеваемости приостанавливаются занятия в ряде образовательных учреждений. По данным на прошлую неделю было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ. Роспотребнадзор также напомнил о важности избегания переохлаждения и поддержания сбалансированного рациона в весенний период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно в европейской части и на Урале, причем большинство заболевших не были вакцинированы. Жители Москвы начали массово жаловаться на вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель.