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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    18 марта 2025, 02:53 • Новости дня

    Роспотребнадзор зафиксировал 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю

    Роспотребнадзор сообщил о высоком уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, при этом в ряде регионов наблюдается снижение заболеваемости.

    Как сообщает ТАСС, Роспотребнадзор зафиксировал более 1,1 млн случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом в России в течение последней недели. В пресс-службе ведомства отметили, что заболеваемость держится на высоком уровне третью неделю подряд, однако в трети регионов началось снижение показателей.

    Вирусы гриппа, такие как грипп B и A (H1N1), остаются лидирующими среди респираторных вирусов. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. В то же время, заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, на прошлой неделе зарегистрировали 3,8 тыс. случаев, что на 14,6% меньше, чем неделей ранее.

    Из-за роста заболеваемости приостанавливаются занятия в ряде образовательных учреждений. По данным на прошлую неделю было закрыто 462 школы, 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и 1 ПТУ. Роспотребнадзор также напомнил о важности избегания переохлаждения и поддержания сбалансированного рациона в весенний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, особенно в европейской части и на Урале, причем большинство заболевших не были вакцинированы. Жители Москвы начали массово жаловаться на вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель.

    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 14:14 • Новости дня
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    Хинштейн: Корпорация развития Курской области стала центром коррупции
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения.

    На пресс-конференции, посвященной первым ста дням работы в должности, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил: «Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области». Он подчеркнул, что злоупотребления, коррупция и воровство достигли масштабных размеров, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей в связи с оборонительными сооружениями, что лишь частично отражает масштаб проблем, добавил Хинштейн. По его словам, это лишь начало пути, так как уже возбуждены многочисленные уголовные дела с не менее значительными ущербами.

    Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже из-за невыполнения моратория на застройку в Железногорске.

    Напомним, власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    17 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин заявил о стремлении России обеспечить таджикистанцам достойные условия труда

    Путин: Россия стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда
    @ Кристина Кормилицина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана, работающих в РФ.

    «Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты», – подчеркнул Путин по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские профильные ведомства активно взаимодействуют с таджикистанскими коллегами для предоставления подробных разъяснений по правилам в сфере миграции.

    Ранее в Таджикистане решили обучать отправляющихся в Россию мигрантов русскому языку.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    15 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, большинство беспилотников было нейтрализовано в различных районах.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 15 марта регион подвергся атаке дронов. При этом обошлось без пострадавших и разрушений.

    Большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда.

    Бочаров уточнил, что в результате падения обломков дронов произошло локальное возгорание камыша в Красноармейском районе.

    Пожарные службы оперативно ликвидировали очаг возгорания.

    Губернатор выразил благодарность всем задействованным службам за профессионализм и оперативность в условиях угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников.

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    15 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    В ЛНР российские войска сбили украинский дрон с химоружием

    Мирошник: в Троицком районе ЛНР сбили украинский дрон с хлорсодержащим веществом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска сбили украинский беспилотник в Троицком районе ЛНР, оснащенный хлорсодержащим химическим боеприпасом, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас дрона, содержащий хлорсодержащее химическое отравляющее вещество.

    Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР.

    Мирошник уточнил, что сбитый дрон был произведен в Германии и оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

    Территория, где был сбит дрон, не содержит воинских подразделений, и целью атаки, по мнению Мирошника, вероятно, был гражданский объект.

    Он также отметил, что это происшествие является доказательством агрессивной политики Киева и необходимости усиления мер безопасности.

    Вместе с тем, Мирошник подчеркнул, что обнаружение и нейтрализация подобных угроз является важной задачей для российских вооруженных сил, особенно в контексте текущей напряженной ситуации в регионе.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских войск.

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    17 марта 2025, 21:14 • Новости дня
    Партизаны сожгли самоходку ВСУ, экипаж которой пошел в пивную

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожье пророссийские партизаны уничтожили чешскую САУ Dana, воспользовавшись отсутствием экипажа, который отправился в местное питейное заведение, оставив машину без присмотра, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь с 14 на 15 марта украинские военные, управляющие САУ, решили согреться алкоголем и отправились в пивную села Антоновка, передает РИА «Новости». Это заметили партизаны, которые, несмотря на риск, раздобыли топливо и подожгли оставленную без присмотра технику.

    Лебедев подчеркнул, что экипаж вернулся к самоходке до начала детонации и скрылся в неизвестном направлении. Он также предоставил видео, на котором видно, как активист подполья заливает жидкость в командирский люк САУ, которая вскоре начинает гореть.

    Ранее беспилотник 42-й гвардейской дивизии России выявил и уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку на Запорожском направлении.

    Также сообщалось, что расчет FPV-дронов мотострелкового подразделения 58-й армии группировки «Днепр» успешно уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» ВСУ в Запорожской области.

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    17 марта 2025, 03:27 • Новости дня
    Следователи раскрыли убийство члена банды Трифоновские в Приморье

    СК установил обстоятельства убийства члена банды Трифоновские в Дальнереченске в 2003 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье следователи раскрыли убийство 2003 года члена банды Трифоновские, обвиняемый задержан в Барнауле после долгих лет укрытия.

    Следственный комитет Приморского края раскрыл обстоятельства убийства одного из членов банды «Трифоновские» в 2003 году, сообщает РИА «Новости». По данным следствия, Евгений Манаков, ранее проживавший в Дальнереченске, подозревается в совершении убийства на территории бондарного завода в Дальнереченске вместе с соучастником, который ныне убит.

    Согласно материалам дела, конфликт произошел в ночь с 18 на 19 июля 2003 года, когда Манаков и его наниматель жестоко избили и застрелили жертву, после чего спрятали тело и сожгли автомобиль. Манаков уехал в Барнаул и долго скрывался там, пока не был задержан в марте 2025 года.

    Следствию помогло показание свидетеля, найденного в Комсомольске-на-Амуре. За это преступление Манакову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Он арестован и вскоре будет доставлен во Владивосток.

    Банда «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов, занимаясь вымогательством и убийствами. В настоящее время расследуются другие дела, связанные с этой группировкой, в том числе уголовное дело против Александра Ясина, главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе в организации убийства члена ОПГ Александра Боброва, совершенного в 1995 году по предварительному сговору.

    В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов по подозрению в участии в вооруженной банде и совершении 11 убийств с 2014 года.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту деятельности группы подростков, состоящей из 30 человек, которые занимаются хулиганством и нападениями в Краснодаре.

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    17 марта 2025, 22:26 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.

    Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

    В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

    Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

    Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

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    16 марта 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сбило шесть украинских беспилотников над тремя регионами

    ПВО уничтожило шесть украинских дронов в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

    Согласно информации, представленной РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России с 20.25 до 22.20 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по нейтрализации дронов прошла в трех российских областях.

    Министерство обороны РФ уточнило, что три беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, два – над Ростовской областью, и один – над Тульской. Официальная информация о возможных последствиях или жертвах в результате инцидентов по состоянию на данный момент отсутствует.

    Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о готовности защитить воздушное пространство страны от беспилотников и других угроз. В последние месяцы количество инцидентов с использованием дронов на территории России возросло, что требует от ПВО более оперативных реакций и повышения эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника после атаки ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России. Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

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    17 марта 2025, 00:01 • Новости дня
    Россиянки выиграли медальный зачет ЧМ по боксу

    Российские спортсменки завоевали четыре золота на ЧМ по боксу в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спортсменки завоевали семь медалей, включая четыре золотые, на чемпионате мира по боксу в сербском Нише и победили в медальном зачете турнира.

    Как передает ТАСС, российские спортсменки блестяще выступили на чемпионате мира по боксу, завоевав семь медалей. Среди них – четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

    В финале весовой категории до 60 кг Нуне Асатрян одержала победу над представительницей Казахстана Викторией Графеевой. Елена Гапешина, выступавшая в категории до 70 кг, победила ирландку Лизу О’Рурк. Анастасия Шамонова, в весе до 75 кг, оказалась сильнее другой ирландки, Ифе О’Рурк. Салтанат Меденова завоевала золото в категории до 81 кг, победив представительницу Турции Бюшру Ышылдар.

    Юлия Чумгалакова принесла в копилку сборной серебряную медаль, уступив в финале весовой категории до 48 кг казахстанке Назым Кызайбай. Бронзовые награды завоевали Елена Бабичева (до 63 кг) и Альбина Молдажанова (до 66 кг).

    Чемпионат мира первоначально планировался в Астане на 2024 год, но был отложен и позже перенесен в сербский Ниш. Примечательно, что российские спортсменки выступали под своим флагом и гимном, несмотря на международные санкции.

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    17 марта 2025, 22:53 • Новости дня
    Кадыров сообщил о создании полка «Ахмат-Кавказ» в Чечне

    Кадыров объявил о создании полка «Ахмат-Кавказ» для усиления войск в СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Грозном состоялось первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ», который станет значительным усилением для российских войск в зоне СВО.

    Как сообщает ТАСС, в Чечне прошло первое построение нового мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» на военной базе в Грозном. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что это уже пятый полк, созданный в республике. Он приветствовал бойцов и выразил им благодарность за готовность защищать Родину и интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

    Кадыров подчеркнул, что новый полк создан на постоянной основе и для него уже началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Полк будет оснащен всем необходимым вооружением для выполнения задач, независимо от длительности СВО. Командиром подразделения назначен боевой офицер Хусейн Межидов.

    В ближайшие три месяца новобранцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах, что позволит им значительно усилить группировку российских войск в зоне СВО, согласно словам Кадырова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин планирует наградить участников операции по переброске сил по газопроводу в Суджу. Операция с переброской российских войск по трубе газопровода в Курской области стала дерзким маневром, который решил исход боя, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Российские военные начали продвижение в сторону города Сумы на Украине, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик».

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    15 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Черным морем и Брянской областью

    Минобороны: Система ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Черным морем и Брянской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО в субботу утром нейтрализовали три украинских беспилотника в Брянской области и над Черным морем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Два БПЛА были уничтожены над Брянской областью, а третий беспилотник – над акваторией Черного моря. Инцидент произошел 15 марта в промежутке времени с 7.45 до 8.10 по московскому времени.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 126 украинских беспилотников.

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    17 марта 2025, 22:12 • Новости дня
    Прощание с духовником патриарха Илием в Оптиной пустыни завершится во вторник

    Прощание со схиархимандритом Илием продлится до 10:00 в Оптиной пустыни

    Tекст: Денис Тельманов

    В монастыре «Оптина пустынь» продолжится прощание с духовником патриарха Илием до 10:00 вторника, а в период с 05:00 до 07:00 доступ в монастырь будет ограничен.

    Как сообщает ТАСС, церемония прощания с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) в монастыре «Оптина пустынь» продлится до 10:00 вторника.

    Согласно информации, размещенной на сайте обители, монастырь будет закрыт для посещения с 05:00 до 07:00. «Монастырь будет закрыт с 05:00 до 07:00. Прощание со схиархимандритом Илием заканчивается в 10:00», – говорится в сообщении.

    Схиархимандрит Илий, в миру известный как Ноздрин, родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов он стал духовником восстанавливающейся Оптиной пустыни, которая находилась в запустении 65 лет. За 20 лет служения он занимался возрождением старческого служения. В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он ушел из жизни на 94-м году 15 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 94-м году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов; отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) назначено на 18 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

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