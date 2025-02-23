Москвичи пожаловались на вирус с высокой температурой и сильным кашлем

Жители Москвы начали жаловаться на вирус с высокой температурой и сильным кашлем

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал MSK1, жители Москвы начали массово жаловаться на вирус, который вызывает высокую температуру и сильный кашель. Вирус вызывает температуру до 40 градусов, а также сопровождается кашлем и насморком, передает РИА Новости.

Одна из читательниц, Наталья, рассказала, что уже неделю борется с болезнью, которую подхватила вся ее семья. «У сына температура поднялась до 39,6, кашель настолько сильный, что доходит до рвоты, а также насморк. У меня температура 38, дикая боль в горле, красная гортань и сильный насморк, я потеряла обоняние и вкус. Болят глаза, лоб и голова. У мужа была высокая температура, теперь остался только свистящий кашель», – делится Наталья.

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в стране увеличилась на 7,7 процента, что вызывает дополнительную озабоченность среди медиков и населения.

В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19, он получил название HKU5-CoV-2.