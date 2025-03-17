Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников

Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.

В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».

Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.

Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.