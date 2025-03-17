Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Концерт Арбениной в Оренбурге отменили из-за жалоб общественников
Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге отменен после обращения «Офицеров России»
Концерт Дианы Арбениной в Оренбурге, который должен был состояться 30 марта, отменен после обращения общественников к губернатору Оренбургской области.
Как передает ТАСС, администрация концертной площадки в Оренбурге отменила концерт Дианы Арбениной, запланированный на 30 марта, после обращения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» к губернатору области Денису Паслеру. Замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова подтвердила эту информацию.
В официальном ответе министерства спорта области, опубликованном в «Русской общине», говорится, что концерт Арбениной не состоится, поскольку площадка отказалась от проведения мероприятия. Концерт должен был пройти в СКК «Оренбуржье».
Ранее концерты Арбениной отменялись в других российских городах, включая Омск, Владивосток и Южно-Сахалинск. Причиной таких решений, как правило, становилась позиция певицы по вопросам спецоперации, вызывающая недовольство общественных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организaция «Офицеры России» oбратилась с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной из-за ее негативного отношения к спецоперации в Оренбургской области.
Певица продала два дома в штате Джорджия, США, включая один на Тайби-Айленд, который был приобретен в 2022 году за 850 тыс. долларов и включал три спальни и два санузла. На концерте в Петербурге Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.