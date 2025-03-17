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«Россия – страна возможностей» и ОП запустили проект «Хорошие новости»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о старте федерального проекта «Хорошие новости», цель которого – развитие лидеров общественного мнения через позитивные новости.
Инициатива направлена на развитие лидеров общественного мнения в медиапространстве России. Проект будет формировать позитивный информационный фон и поддерживать гражданские инициативы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Желающие присоединиться к проекту могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Хорошие новости». В рамках проекта запущена образовательная программа по медиаграмотности. Она поможет участникам лучше ориентироваться в информации, распространяемой в социальных сетях.
«Подавляющее большинство россиян читает новости ежедневно, а почти половина из них проверяет новостную ленту несколько раз в сутки. При этом не все способны критически оценивать информацию или отличить реальный инфоповод от фейка. Сегодня мы запускаем проект, который не только повысит уровень медиаграмотности россиян, но и станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения – тех, кто создает позитивный и полезный для общества контент», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Программа включает задания, где участники освещают достижения страны и соотечественников в науке, медицине, спорте и других сферах. Пользователи могут настраивать фильтр тем в приложении. Самые активные участники смогут попасть на стажировки в крупные компании и участвовать в федеральных мероприятиях.
На данный момент в проекте зарегистрировано более 65 тыс. пользователей. Они уже сделали более 440 тыс. действий в приложении, внося вклад в развитие регионов. Руководитель проекта Всеволод Селин отметил, что создается экосистема для развития компетенций лидеров мнений.
В рамках запуска проекта в Москве прошла креативная сессия, где обсуждались ключевые компетенции лидеров мнений и их влияние на общество. Екатерина Бурдаева, популярный блогер и амбассадор проекта «ТопБЛОГ», подчеркнула важность ответственности лидеров мнений в формировании общественного сознания.