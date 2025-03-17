Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.8 комментариев
Эксперты оценили итоги региональных выборов
Региональные эксперты Национального общественного мониторинга (НОМ) подвели итоги досрочных выборов в ряде регионов России, отметив активность «Единой России» и участие независимых наблюдателей.
В Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания завершились досрочные выборы главы Калининского сельского поселения, победу на которых одержал кандидат-самовыдвиженец Шамиль Шамурзаев с 51,55% голосов. Явка составила 36,58%. Председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова отметила, что голосование прошло без нарушений, а решающим фактором победы Шамурзаева стала его деятельность на посту директора местного коммунального хозяйства, сообщается на сайте НОМ.
В Вологодской области в Шекснинском районе выборы завершились победой Екатерины Губичевой, также самовыдвиженца, которая получила 59,33% голосов. Кандидат политических наук, электоральный эксперт, член ОП региона Людмила Антонова указала на низкую явку в 37,93%, объясняя это предстоящими изменениями в административном устройстве района. Губичева, по мнению эксперта, завоевала доверие избирателей благодаря опыту работы в администрации.
В Забайкальском крае в Сретенском районе на выборах главы поселения «Шилко-Заводское» победил Павел Смирнов, кандидат от «Единой России», получивший 90,91% голосов. Председатель Общественной палаты края, декан международного факультета права и бизнеса Забайкальского госуниверситета, доктор юридических наук Андрей Макаров отметил высокую организацию выборного процесса, а председатель правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Роман Амплеев указал на пассивность партий КПРФ, ЛДПР и СРЗП.
В Кировской области в Юрьянском районе прошли дополнительные выборы депутатов, где победили кандидаты от «Единой России». Явка составила 22,1%. Член ОП области, член исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Макарова отметила слаженную работу избирательной комиссии, а заместитель председателя ОП Кировской области, председатель правления региональной организации «Знание» Наталья Шедько подчеркнула активность «Единой России» и ЛДПР.
В Самарской области в Сызрани выборы завершились победой Яны Гуриной от «Единой России» с 80,02% голосов. Доктор исторических наук, проректор Самарского университета Михаил Леонов отметил умеренную явку в 25,72% и создание условий для избирателей. Зампред ОП региона Павел Покровский указал на важность участия жителей в формировании депутатского корпуса для развития области.