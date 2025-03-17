Эксперты оценили итоги региональных выборов

Tекст: Валерия Городецкая

В Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания завершились досрочные выборы главы Калининского сельского поселения, победу на которых одержал кандидат-самовыдвиженец Шамиль Шамурзаев с 51,55% голосов. Явка составила 36,58%. Председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова отметила, что голосование прошло без нарушений, а решающим фактором победы Шамурзаева стала его деятельность на посту директора местного коммунального хозяйства, сообщается на сайте НОМ.

В Вологодской области в Шекснинском районе выборы завершились победой Екатерины Губичевой, также самовыдвиженца, которая получила 59,33% голосов. Кандидат политических наук, электоральный эксперт, член ОП региона Людмила Антонова указала на низкую явку в 37,93%, объясняя это предстоящими изменениями в административном устройстве района. Губичева, по мнению эксперта, завоевала доверие избирателей благодаря опыту работы в администрации.

В Забайкальском крае в Сретенском районе на выборах главы поселения «Шилко-Заводское» победил Павел Смирнов, кандидат от «Единой России», получивший 90,91% голосов. Председатель Общественной палаты края, декан международного факультета права и бизнеса Забайкальского госуниверситета, доктор юридических наук Андрей Макаров отметил высокую организацию выборного процесса, а председатель правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Роман Амплеев указал на пассивность партий КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

В Кировской области в Юрьянском районе прошли дополнительные выборы депутатов, где победили кандидаты от «Единой России». Явка составила 22,1%. Член ОП области, член исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России Елена Макарова отметила слаженную работу избирательной комиссии, а заместитель председателя ОП Кировской области, председатель правления региональной организации «Знание» Наталья Шедько подчеркнула активность «Единой России» и ЛДПР.

В Самарской области в Сызрани выборы завершились победой Яны Гуриной от «Единой России» с 80,02% голосов. Доктор исторических наук, проректор Самарского университета Михаил Леонов отметил умеренную явку в 25,72% и создание условий для избирателей. Зампред ОП региона Павел Покровский указал на важность участия жителей в формировании депутатского корпуса для развития области.