В Ханты-Мансийске подвели итоги первого зимнего «Кубка Защитников Отечества»

В первом зимнем «Кубке Защитников Отечества» приняли участие более 300 ветеранов СВО

Tекст: Дарья Григоренко

В Ханты-Мансийске завершился первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, в котором приняли участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов России. В соревнованиях были представлены следж-хоккей, биатлон, горные лыжи и сноуборд, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Завершился первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Благодарю наших ребят за их подвиги и героизм. Восхищаюсь тем, что они нашли себя в спорте, прославляют Россию, свои регионы, свои команды. Желаю их боевым товарищам, которые сегодня выполняют свой долг по защите России, боевой удачи. Выражаю благодарность Ханты-Мансийскому автономному округу, губернатору Руслану Николаевичу Кухаруку за высокий уровень организации соревнований. И конечно, спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за его внимание, заботу и поддержку отрасли спорта и ветеранов СВО», – заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила участников соревнований и особо отметила спортивные достижения ветеранов СВО. «От лица Министерства обороны Российской Федерации, Государственного фонда «Защитники Отечества» поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением первого «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!» – отметила Цивилева.

Полномочный представитель президента России Артем Жога подчеркнул важность спорта для реабилитации ветеранов. Он отметил, что такие соревнования помогают участникам восстановиться после травм и вернуться к активной жизни.

Первый Кубок стал важной вехой в развитии адаптивного спорта, отметили в Паралимпийском комитете России, выразив уверенность, что мероприятие станет традиционным и будет проводиться во многих регионах страны.