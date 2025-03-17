Руанда разорвала дипотношения с Бельгией

Руанда прекратила дипломатические отношения с Бельгией на фоне конфликта в Конго

Tекст: Дарья Григоренко

МИД Руанды уведомил о разрыве дипломатических отношений с Бельгией. В заявлении министерства говорится о немедленном прекращении отношений, а также о требовании к бельгийским дипломатам покинуть страну в течение сорока восьми часов, передает РИА «Новости».

По словам представителей Руанды, Бельгия систематически подрывала двусторонние отношения, включая свою роль в конфликте в Демократической Республике Конго. В министерстве отметили, что у Бельгии есть глубокая и жестокая историческая роль в регионе, особенно в действиях против Руанды.

Это решение последовало на фоне обострения конфликта в Конго, где Руанда обвиняет Бельгию в поддержке противостоящих сил. Официальный Кигали настаивает на том, что Бельгия вмешивается в ситуацию, что и стало основной причиной разрыва дипломатических связей.

Ранее генерал ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба предупредил о нападении на Буниа в ДР Конго, если силы там не сдадут оружие в течение суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Центральной Африки призвали Руанду немедленно вывести войска из Демократической Республики Конго (ДР Конго). В конфликте в ДР Конго погибли сотни руандийских солдат. Более ста больных оспой обезьян сбежали в Конго из-за боевых действий армии с группировкой М23.