Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Руанда разорвала дипотношения с Бельгией
Руанда прекратила дипломатические отношения с Бельгией на фоне конфликта в Конго
Руанда объявила о немедленном разрыве дипломатических отношений с Бельгией, обвиняя ее в поддержке Демократической Республики Конго в вооруженном конфликте.
МИД Руанды уведомил о разрыве дипломатических отношений с Бельгией. В заявлении министерства говорится о немедленном прекращении отношений, а также о требовании к бельгийским дипломатам покинуть страну в течение сорока восьми часов, передает РИА «Новости».
По словам представителей Руанды, Бельгия систематически подрывала двусторонние отношения, включая свою роль в конфликте в Демократической Республике Конго. В министерстве отметили, что у Бельгии есть глубокая и жестокая историческая роль в регионе, особенно в действиях против Руанды.
Это решение последовало на фоне обострения конфликта в Конго, где Руанда обвиняет Бельгию в поддержке противостоящих сил. Официальный Кигали настаивает на том, что Бельгия вмешивается в ситуацию, что и стало основной причиной разрыва дипломатических связей.
Ранее генерал ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба предупредил о нападении на Буниа в ДР Конго, если силы там не сдадут оружие в течение суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Центральной Африки призвали Руанду немедленно вывести войска из Демократической Республики Конго (ДР Конго). В конфликте в ДР Конго погибли сотни руандийских солдат. Более ста больных оспой обезьян сбежали в Конго из-за боевых действий армии с группировкой М23.