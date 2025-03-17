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В Ульяновской области выявили криминальную схему с участием 60 юрлиц и ИП
Полицейские из Ульяновской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в ней участвовали более 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, преступная схема принесла доход свыше 82 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные подозреваются в организации незаконной банковской деятельности на территории Ульяновской области, по данным следствия, с 2019 года злоумышленники под видом бухгалтерских услуг осуществляли нелегальную обналичку денежных средств через более 60 юрлиц и ИП, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Используя фиктивные платежные поручения, они переводили средства между подконтрольными организациями, совершая банковские операции без надлежащих разрешений. Доход от этой противоправной деятельности превысил 82 млн рублей в виде комиссионных вознаграждений.
В результате оперативных мероприятий задержаны 10 жителей региона. Во время обысков в их офисах и по местам жительства изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.
Ранее полицейские пресекли деятельность группы, оформлявшей кредиты на поддельные документы, задержаны несколько участников.