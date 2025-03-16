Bloomberg: Индия и Новая Зеландия начали переговоры о торговом соглашении

Индия начала переговоры о свободной торговле с Новой Зеландией на фоне угрозы пошлин США

Tекст: Ольга Иванова

Встреча министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла с министром торговли и инвестиций Новой Зеландии Тоддом МакКлеем состоялась в воскресенье. По данным Бюро информационной политики Индии, целью переговоров является улучшение доступа на рынки и усиление интеграции цепочек поставок, сообщает Bloomberg.

Индия оказалась среди стран, которые с апреля столкнутся с увеличением тарифов со стороны США. Президент Дональд Трамп планирует ввести всеобъемлющие взаимные тарифы 2 апреля, которые затронут отрасли помимо стали и алюминия, где пошлины были увеличены ранее в этом месяце.

Новая Зеландия присоединяется к другим странам, которые стремятся заключить соглашения о свободной торговле с Индией. Европейский Союз и Индия планируют завершить соглашение в этом году, а Британия и южноазиатская страна возобновили долгосрочные торговые переговоры в начале этого года.

Напомним, что 12 марта вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Это решение принял президент США Дональд Трамп.

Ранее администрация Трампа угрожала снижением спроса на американский виски за пределами США из-за введенных пошлин.

Еврокомиссия заявляла, что Евросоюз готов принять меры для защиты своих интересов на фоне возможного введения США пошлин на европейские товары.

Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявляла, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой.

Вашингтон объявил о планах ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза.