После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».24 комментария
Минздрав предложил уточнить перечень медпоказаний для аборта
Минздрав России предложил скорректировать перечень медицинских показаний для аборта
Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, уточняющий перечень медицинских показаний для аборта, с акцентом на более тяжелые состояния, угрожающие жизни матери, сообщили в ведомстве.
Минздрав России представил проект приказа, уточняющий перечень медицинских показаний для проведения аборта, передает ТАСС.
Согласно документу, перечень заболеваний и состояний, требующих прерывания беременности из-за угрозы жизни матери, будет систематизирован и уточнен в соответствии с клиническими рекомендациями ведущих профессиональных организаций.
Проект приказа акцентирует внимание на более тяжелых состояниях, при которых беременность противопоказана: наличие устойчивых нарушений функции органов и систем, поражение жизненно важных органов и резистентность к терапии. В связи с этим обновлены критерии тяжести состояния беременной женщины.
В министерстве подчеркнули, что достижения современной медицины, включая новые методики диагностики и лечения, позволяют расширить возможности медицинской помощи беременным, что способствует сохранению здоровья матери и вынашивания плода. Актуализация клинических рекомендаций стала возможной благодаря работе профильных врачебных сообществ.
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