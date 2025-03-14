После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаиловой, сестры Алишера Усманова, пишет AFP.
По данным агентства, Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России, передает ТАСС.
Решение затронуло министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаилову, сестру Алишера Усманова,
Снятие санкций происходило на фоне давления со стороны Венгрии. Местные СМИ ранее информировали, что Венгрия настаивала на данном шаге для продления санкций против России на очередные полгода.
Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.