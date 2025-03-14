Лукашенко заявил о приоритете отношений с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая в Совете Федерации, Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на стремление Белоруссии поддерживать добрые отношения с Европой и США, сотрудничество с Россией всегда будет на первом месте, передает ТАСС.

Он отметил, что российские регионы сыграли ключевую роль в сохранении единства между двумя странами в сложные времена.

Лукашенко выразил благодарность представителям российских регионов за поддержку в трудные периоды и отметил, что без их помощи Белоруссии было бы сложно сохранить текущее положение.

Он сказал: «У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время, а были у нас не лучшие времена, по-всякому было, и мы тогда в Беларуси сделали ставку на работу с [российскими] регионами. И благодаря вам мы сохранили наше единство».

Перед выступлением белорусского лидера в Совете Федерации его встретила председатель Валентина Матвиенко. Лукашенко также сделал запись в книге почетных гостей.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение о защите от притеснения зарубежных структур, а также предупредили о готовности противодействовать угрозам НАТО.