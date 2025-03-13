Несколько бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 60% личного состава

Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

Tекст: Алексей Дегтярев

Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.