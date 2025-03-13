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Несколько бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 60% личного состава
Советник главы ДНР: Несколько бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли более 60% личного состава
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска вывели подразделения нескольких бригад с Южно-Донецкого направления из-за утраты боеспособности после значительных потерь.
По его словам, такие бригады, как 110-я, 23-я, 39-я и президентская бригада ВСУ, потеряли боеспособность из-за обескровливания, передает ТАСС.
Кимаковский отметил, что потери составляют минимум 60% личного состава и выше.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области.