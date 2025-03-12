«Народный фронт» доставил на передовую более 200 беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

Первая партия беспилотников была передана бойцам на Покровском направлении, сообщает «Народный фронт». Более 200 дронов, включая 24 с тепловизорами, доставлены для поддержки военных, которые ежедневно ведут бои и выполняют сложные задачи на передовой. Эти дроны помогут спасти жизни бойцов и укрепить оборону, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Оптоволоконные беспилотники, которые поступают в подразделения, обладают устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы противника. «Данные дроны отличаются работой на оптоволокне, то есть на них не воздействуют никакие РЭБ-системы», – рассказал военнослужащий с позывным «Фауст». Эти беспилотники оказывают значительное влияние на ход боевых действий, позволяя наносить точные удары и удерживать инициативу.

Сбор «1000 дронов для Покровска» продолжается, и Народный фронт стремится передать бойцам все запланированные беспилотники. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов призвал граждан поддержать сбор, подчеркнув важность дронов для доставки боеприпасов и помощи в обороне.

С 2022 года Народный фронт оказывает помощь бойцам в зоне спецоперации под девизом «Все для Победы!», организуя сбор средств и необходимых вещей по всей стране.