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«Народный фронт» доставил на передовую более 200 беспилотников
Бойцы, удерживающие позиции на Покровском направлении, получили первую партию беспилотников, включая 24 дрона с тепловизорами для ночных операций, в рамках продолжающегося сбора «1000 дронов для Покровска».
Первая партия беспилотников была передана бойцам на Покровском направлении, сообщает «Народный фронт». Более 200 дронов, включая 24 с тепловизорами, доставлены для поддержки военных, которые ежедневно ведут бои и выполняют сложные задачи на передовой. Эти дроны помогут спасти жизни бойцов и укрепить оборону, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Оптоволоконные беспилотники, которые поступают в подразделения, обладают устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы противника. «Данные дроны отличаются работой на оптоволокне, то есть на них не воздействуют никакие РЭБ-системы», – рассказал военнослужащий с позывным «Фауст». Эти беспилотники оказывают значительное влияние на ход боевых действий, позволяя наносить точные удары и удерживать инициативу.
Сбор «1000 дронов для Покровска» продолжается, и Народный фронт стремится передать бойцам все запланированные беспилотники. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов призвал граждан поддержать сбор, подчеркнув важность дронов для доставки боеприпасов и помощи в обороне.
С 2022 года Народный фронт оказывает помощь бойцам в зоне спецоперации под девизом «Все для Победы!», организуя сбор средств и необходимых вещей по всей стране.