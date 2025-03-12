Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.23 комментария
Кириенко и Пасечник оценили ремонт школ и поликлиники в Северодонецке
Глава ЛНР Леонид Пасечник и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели инспекцию ряда объектов в Северодонецке, включая специализированную школу, спортивную школу и городскую поликлинику, где завершены масштабные ремонтные работы.
Они ознакомились с проведенными ремонтными работами в специализированной школе №17 и спортивной школе №1. Здание школы №17, ранее поврежденное обстрелами, преобразилось в современный образовательный центр, сообщил Пасченик в Telegram-канале. Были восстановлены стены и крыша, заменены окна и коммуникации, обновлены классы, спортзал, библиотека и столовая, а на школьном дворе появилось футбольное поле с искусственным покрытием.
В спортивной школе №1 начался масштабный ремонт, включая Дом физкультурника и теннисные корты. В 2023 году в рамках программы президентского Фонда культурных инициатив также планируется поставка нового оборудования. Пасечник и Кириенко также посетили Луганскую государственную академию культуры и искусств им. Матусовского, где ведется капитальный ремонт. В центре документального кино «Форпост», созданном при поддержке «Фонда кино», предусмотрены все условия для работы и творчества.
В ходе визита было отмечено, что в столице республики скоро откроется обновленная городская поликлиника №12. Проведенные работы включают замену коммунальных систем и установку нового медоборудования. Кириенко вручил заслуженные награды лучшим медицинским сотрудникам, включая врача Романа Синицына, который получил благодарственное письмо президента России.