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В Кузбассе семерых жителей отправили под суд за организацию фиктивных экзаменов для мигрантов
В Кузбассе семь человек обвинили в организации фиктивной сдачи экзаменов для 34 мигрантов
В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, организовавших фиктивную сдачу экзаменов для мигрантов.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка. РИА «Новости» сообщает, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
Как установило следствие, с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая организовала группу, которая за вознаграждение помогала мигрантам фиктивно сдавать экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства.
«Перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру», – сообщает пресс-служба ведомства.
В результате мигранты получали сертификаты, на основании которых могли находиться на территории России и получать разрешение на работу. По данным ведомства, таким образом было организовано незаконное пребывание в России 34 граждан трех соседних государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила конфискацию имущества за незаконную миграцию. Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Жительниц Кировской области заподозрили в сдаче экзаменов за мигрантов.