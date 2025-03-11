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Кожемяко объяснил задержку строительства порта в Приморье
Кожемяко сообщил о переносе строительства порта России, Белоруссии и КНР в Приморье на 2026 год
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о переносе сроков реализации проекта порта в регионе из-за высокой банковской ставки в России, что влияет на стоимость транзита и инфраструктуры.
Проект создания порта в Приморском крае при участии России, Белоруссии и Китая отложен из-за финансовых причин, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Губернатор региона Олег Кожемяко после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что планы по строительству порта остаются в силе, но из-за высокой банковской ставки в России реализация проекта задерживается.
«Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас – это высокая банковская ставка [в России], которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу», – отметил Кожемяко.
Он добавил, что тема порта остается в повестке переговоров с Белоруссией, и партнеры из России, Китая и Белоруссии готовы участвовать в проекте. Он выразил надежду, что к концу 2025 года – началу 2026 года процентная ставка снизится, и проект будет возобновлен.
По данным БелТА, ранее рассматривалась возможность использования порта в Приморье как важного транзитного пункта на пути из Белоруссии в Китай, в частности в рамках развития Северного морского пути. В начале 2024 года регион посетила белорусская команда специалистов с опытом реализации портовых проектов.
Напомним, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн.