В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
МЧС сообщило о ликвидации пожара на шахте «Заполярная» в Коми
МЧС России ликвидировало открытое горение на шахте «Заполярная» в Воркуте
Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение на шахте «Заполярная» в Воркуте.
На шахте «Заполярная» в Воркуте произошло возгорание, которое было успешно ликвидировано, сообщает ТАСС. Согласно информации, размещенной на телеграм-канале МЧС России, сотрудники ведомства справились с огнем на площади в три квадратных метра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на шахте «Заполярная-2» в Воркуте из-за возгорания эвакуировали 290 горняков.