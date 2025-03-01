Госдума решила запретить иноагентам участие в просвещении

Tекст: Александра Юдина

По его словам, 5 марта запланировано рассмотрение законопроекта о полном запрете иностранным агентам вести просветительскую или образовательную деятельность, передает ТАСС.

По словам Володина, лица под иностранным влиянием не должны продвигать западные псевдоценности, угрожающие российскому обществу.

Этот закон обязывает иностранных агентов зачислять доходы от недвижимости и интеллектуальной деятельности на специальный счет.

Средства, по словам Володина, иноагенты смогут использовать только после прекращения иностранного финансирования. Он подчеркнул, что предатели, покинувшие страну в трудное время, не должны иметь возможность обогащаться в России.

Володин также отметил, что многие иноагенты поддерживают антироссийскую активность, направляя заработанное на поддержку украинских нацистов.

Новый закон, по мнению Володина, лишит их такой возможности, одновременно с уменьшением финансирования от западных спонсоров, что может стать для многих поводом задуматься о последствиях своих действий.

Ранее комитет Госдумы одобрил запрет иноагентам на участие в просветительской деятельности.

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления правительства о введении единой формы для маркировки сообщений с материалами иностранных агентов.

В Госдуме предложили законопроект, который запрещает предоставление господдержки детским организациям, связанным с иностранными агентами.