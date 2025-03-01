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    Зеленского публично превратили в политический труп
    Словакия извинилась за поддержку резолюции ООН по Украине
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского под группу «Ленинград»
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм
    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет
    Рубио: Европа хочет затянуть конфликт на Украине на год
    Зеленский ответил на призыв уйти в отставку
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    118 комментариев
    1 марта 2025, 08:55 • Новости дня

    Кнайсль заявила о победе России в военной операции

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия достигла победы в специальной военной операции, так как страна избежала поражения и осталась стабильной.

    По ее словам, Россия победила в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Кнайсль подчеркнула, что страна не была побеждена, несмотря на разговоры о возможности поражения России на поле боя и о ее возвращении в Средневековье.

    По ее словам, российское общество не рухнуло, и не произошло никаких массовых восстаний, на которые рассчитывали в Европе.

    Кнайсль отметила, что не оправдались ожидания распада России на множество новых государств. Она подчеркнула, что с учетом всех этих факторов Россия одержала победу.

    Экс-министр добавила, что никто не ожидал такой стабильности от России. По ее словам, население поддерживает правительство и адаптируется к новой реальности, демонстрируя устойчивость перед лицом вызовов.

    При этом ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.


    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтер Наталья Хим опубликовала видео, на котором, по ее словам, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, пытавшихся укрыться от артобстрела в лесу.

    Хим опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых, по ее сведениям, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, передает «Российская газета». По ее информации, видео было снято на нашлемную камеру одного из легионеров и показывает, как англоязычные наемники пытались скрыться от артиллерийского обстрела в лесу.

    Однако их укрытие не спасло от точных выстрелов. Российский военнослужащий, используя пистолет с глушителем, первым подстрелил наемника, который, судя по видео, не сразу понял, что произошло. За ним на землю рухнул второй боец, а третьим стал оператор, заснявший свою смерть.

    Хим предполагает, что использование бесшумного оружия указывает на принадлежность бойца к подразделению Сил специальных операций (ССО).

    Ранее появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную. В Сети также появилось видео, где российский боец в костюме человека-паука обстрелял позиции ВСУ. Кроме того, военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом

    Американист Дробницкий: После ругани с Трампом Зеленский – политический труп

    Американист: Зеленскому повезет, если он не окажется в Гуантанамо после ссоры с Трампом
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На встрече с Трампом Зеленский находился в неадекватном состоянии, даже представитель великой державы вряд ли позволил бы себе повысить голос на Трампа и Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В пятницу встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме закончилась перепалкой.

    «Видно, что Зеленский находится в неадекватном состоянии. Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе непозволительное поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Политолог назвал визит Зеленского в Вашингтон «полным провалом». «Уже сейчас началась гонка на его замену. Ему еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины», – предположил спикер.

    «В ходе этой ситуации Трамп сказал важную фразу о том, что теперь американский народ все поймет. Этого следовало ожидать. Казалось, будто Зеленского подготовят к более интеллигентному поведению, и он предстанет жертвой «проклятых трампистов, которые попали в лапы Путина». Но он стал хамить, перейдя на совершенно уличный стиль общения», – добавил спикер.

    «Ситуация для Украины сложная, но они заигрались и рассматривают ее как некий плюс для себя. Но все три встречи, включая переговоры Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, надо рассматривать как диалог с политическими врагами. Задача Трампа – сделать Америку снова великой. Для этого внутри страны он хочет разрушить госаппарат, а на внешнем контуре – Евроатлантику. Украина находится на острие этих процессов», – рассуждает политолог.

    По его словам, на деле Трамп дает понять, «что может оставить Европу пободаться с Россией в одиночку. «За равных он считает только Владимира Путина и Си Цзиньпина. Также президент дает понять, что конфликт на Украине закончится сейчас на условиях Вашингтона. В целом президент США не дал Зеленскому гарантий: никакой пятой статьи НАТО для Киева не будет», – подчеркнул собеседник.

    «Европа будет стараться делать все для того, чтобы война продлилась как можно дольше. Задача Трампа  на этом фоне – либо прекратить конфликт достаточно быстро, держать в медийном фокусе свои усилия, либо каким-то образом вывернуться из этого конфликта и сказать, что ЕС вместе с Украиной предали Америку и теперь это не его дело», – заключил Дробницкий.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома заявил, что Россия и Украина находятся на пороге достижения договоренности о мирном урегулировании конфликта. Он также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий.

    Несмотря на первоначальный оптимизм Трампа, Зеленский подчеркнул, что Киев «никогда не примет только прекращение огня». В ответ на это американский лидер заявил, что Украина сталкивается с колоссальными проблемами и не выигрывать в противостоянии с Россией. Он также добавил, что в подобное положение республика загнала себя сама.

    Кроме того, Трамп отметил, что Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. Глава Белого дома подчеркнул, что в данный момент именно Киев играет с жизнями миллионов людей, рискуя развязать третью мировую войну. По его мнению, Украина не вправе что-либо диктовать США.

    «Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю – берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня», – пояснил свою позицию Трамп. Он также напомнил, что именно он в предыдущий президентский срок дал Украине комплексы Javelin.

    «Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт», – заключил свою речь президент США.

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    28 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник, планируя теракт на Большой Лубянке, преследовал несколько целей. Среди них – взбудоражить российское население, вбить межконфессиональный клин и расшатать единство России, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны помощник священнослужителя и клирик, завербованные спецслужбами Украины.

    «Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

    Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

    Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

    «Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

    При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

    На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

    «На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.

    Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.

    Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

    Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

    В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

    «Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

    Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.

    Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.

    Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».

    На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

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    28 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого

    Рогов сообщил о зачистке поселка Бурлацкое от ВСУ на границе ДНР и Запорожья

    Российские войска выбили ВСУ из Бурлацкого
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы освободили поселок Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области, где сейчас проходит зачистка территории от украинских подразделений, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска освободили поселок Бурлацкое, который находится на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Рогов добавил, что в данный момент в поселке проводится зачистка.

    По словам Рогова, российские войска быстро продвигаются на данном участке линии боевого соприкосновения. Бои за освобождение Бурлацкого начались лишь накануне. Рогов также отметил, что выход на границы Запорожской и Днепропетровской областей со стороны ДНР – уже решенный вопрос. Однако он подчеркнул, что форсировать события и подгонять войска не стоит, так как и российская, и украинская стороны понимают неизбежность этого исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отбросили противника западнее Времевки. Ранее сообщалось, что российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР.

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    28 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    СМИ: Зеленскому отказали в возобновлении переговоров в США

    Fox News: Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация призывала к возобновлению переговоров после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме, однако получила отказ от американского правительства.

    Как сообщает Fox News, украинская делегация столкнулась с отказом в возобновлении переговоров после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Источники в администрации США рассказали, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настояли на том, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

    Встреча между Трампом и Зеленским, проходившая в Вашингтоне, завершилась публичной перепалкой, во время которой Трамп почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. По словам корреспондента Fox News Джакки Хайнрих, после этого украинская делегация «умоляла» о возобновлении переговоров, но получила отказ.

    Переговоры между двумя странами были важны для Украины, которая стремилась к более тесным дипломатическим отношениям с США на фоне сложной международной обстановки. Однако конфликт на высшем уровне сделал такие переговоры невозможными на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о том, что Владимир Зеленский стал токсичной фигурой даже на Украине, так как отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Эти приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями.

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    28 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    ФССП в конце 2024 года провела масштабную проверку участников рынка взыскания, в результате которой были выявлены почти 60 тыс. нарушений, передает РБК.

    По словам директора департамента ФССП Анастасии Мурашкиной, проверка охватила 33 организации и их филиалы. Она отметила, что такие масштабные нарушения удивили, так как подобных показателей не ожидали.

    Среди основных нарушений были названы взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, разглашение персональных данных, психологическое давление на должников и использование личных телефонов сотрудниками для контактов. Кроме того, фиксировались нарушения частоты взаимодействия с должниками, что регулируется законом 230-ФЗ.

    Под проверку попали восемь крупнейших банков страны. У них, помимо стандартных нарушений, обнаружили отсутствие аудиозаписей переговоров с должниками и попытки скрыть информацию от проверяющих. Мурашкина подчеркнула, что были случаи, когда сотрудники банков препятствовали проверке, удаляя данные о заемщиках и отказываясь предоставлять доступ к технике.

    Проверка была проведена по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и стала самой серьезной на рынке взыскания за последние два-три года.

    В декабре в России ввели новые штрафы для коллекторов, включая взыскания до 300 тыс. рублей за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация». Ранее Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга коллекторам.

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    28 февраля 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
    Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки освобождена Новая Сорочина, а за последние дни – Погребки, Орловка и Никольский. Всего же за неделю освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 бронемашин.

    Уничтожены две машины РСЗО, в том числе американская РСЗО MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и американскую гаубицу М777, три пусковые установки ЗРК, восемь станций РЭБ и 12 складов с боеприпасами.

    В результате действий подразделений группировки «Запад» за неделю освобождены населенные пункты Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Тополи в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 бронемашин, в том числе четыре американских бронетранспортера М113, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям «Иностранного легиона».

    За прошедшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять бронемашин, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов с боеприпасами, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» решительными действиями улучшили тактическое положение, завершив освобождение Новоандреевки в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три немецких Leopard, 32 бронемашины и 25 орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, десять бронемашин. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три артустановки калибра 155-мм стран НАТО, а также три склада боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

    ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве. Напомним, накануне сообщалось, что российские войска освободили Никольский в Курской области. За день до этого они освободили Орловку и Погребки в Курской области. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области.

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    28 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Politico: Чешские фермеры возглавили протесты против импорта с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Фермеры Чехии организовали протесты на границе, блокируя дороги тракторами в знак несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки, к ним присоединились коллеги из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии, пишет Politico.

    Фермеры из Чехии, Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии ведут акции протеста против торговой политики ЕС, передает Politico.

    Протесты направлены против увеличения импорта сельскохозяйственных товаров с Украины и из Южной Америки.

    По словам главы Чешской аграрной палаты Мартина Пыхи, соглашение с Украиной может повысить объем дешевого и низкокачественного зерна и масличных культур на европейском рынке.

    Сейчас украинское зерно в основном поставляется в Испанию, но Киев ввел экспортные лицензии и квоты для доказательства своей ответственности.

    Некоторые страны, такие как Венгрия, настаивают на возвращении довоенных квот, отмечая, что даже сниженные объемы украинского экспорта угрожают их местным производителям.

    Тем временем украинский экономист Олег Нивиевский заявил, что эти опасения беспочвенны, так как украинский экспорт якобы стабилизировал цены на продовольствие в ЕС.

    В данный момент Еврокомиссия ведет сложные переговоры, чтобы поддержать украинскую экономику и одновременно успокоить восточных членов ЕС.

    Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович пообещал обеспечить плавный переход после завершения временных мер, позволяющих беспошлинный ввоз украинских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    28 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ожидает, что лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), примут участие в параде Победы в Москве.

    Об этом сообщает издание «Союзники. ОДКБ» со ссылкой на заявление директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    В интервью Агасандян подчеркнул, что приглашение на парад исходит от президента России Владимира Путина. «Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», – отметил дипломат.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    28 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 64 тыс. военных
    ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 64 тыс. военных
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Мария Иванова

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 075 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 248 бронетранспортеров и 2084 бронемашины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, среди потерь ВСУ значатся 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, более 50 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, 1-го Княжьего, Рубанщины, Суджи и Черкасского Поречного.

    Были отражены четыре контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Горналя, Дмитрюкова, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Косицы, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Олешни, Старой Сорочины, Черкасской Конопельки, Южного в Курской области, а также Алексеевки, Басовки, Беловод, Журавки, Новенького, Сум, Хотеня и Юнаковки Сумской области, перечислили в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 бронемашин, четыре артиллерийских орудия, в том числе САУ «Богдана», шесть минометов, две станции РЭБ, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, отчитались в Минобороны.

    В пятницу стало известно, что российские войска в Курской области освободили населенный пункт Новая Сорочина, накануне освободили Никольский в Курской области. А за день до этого освободили Орловку и Погребки.

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    28 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Российский каршеринг разрешил аренду автомобилей с 18 лет без стажа вождения
    Российский каршеринг разрешил аренду автомобилей с 18 лет без стажа вождения
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Яндекс Драйв» изменил условия аренды автомобилей, снизив минимальный возраст водителей до 18 лет и убрав требование о стаже вождения.

    В пресс-службе сервиса «Яндекс Драйв» сообщили о значительных изменениях в политике аренды автомобилей, передает ТАСС.

    Теперь минимальный возраст для аренды автомобилей составляет 18 лет, а требование наличия стажа вождения больше не обязательно. Эти изменения касаются всех городов, в которых действует сервис, включая Москву, Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург и Саратов.

    Новые условия аренды предусматривают бесплатную базовую страховку для молодых водителей: ОСАГО с расширением страховой суммы до 1,5 млн рублей и КАСКО. Однако для этой категории водителей вводится повышающий коэффициент, что увеличивает среднюю стоимость аренды до 14 рублей в минуту.

    Ранее аренда автомобилей в «Яндекс Драйв» была доступна для лиц старше 21 года и со стажем вождения от двух лет. Также в Петербурге предложили ограничить скорость движения каршеринговых автомобилей до 80 км/ч для снижения аварийности.

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    28 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

    Bloomberg: Стармер проведет саммит с лидерами Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

    Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Великобритании Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка европейских лидеров, чтобы обсудить меры безопасности для Киева в случае достижения перемирия с Россией. На встрече также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.

    Стармер и Макрон планируют обсудить с лидерами Европы их встречи в Вашингтоне с президентом США, где они пытались убедить его поддержать европейские усилия по обеспечению безопасности Украины. В частности, обсуждалась возможность предоставления американской разведки и воздушного прикрытия для европейских миротворческих сил.

    На встрече также ожидается присутствие лидеров Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

    Стармер проведет отдельные двусторонние переговоры с Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Как отмечает источник, США и Европа пытаются добиться друг от друга предварительных обязательств, что усложняет переговоры.

    Ранее сообщалось, что в Британии планируют провести саммит европейских лидеров по конфликту на Украине, в котором в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Франция ранее проводила неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

    Кир Стармер на встрече с президентом США заявил, что Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования. Он также заявил, что необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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