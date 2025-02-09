С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.43 комментария
Небензя сообщил о возобновлении диалога членов «пятерки» СБ ООН
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию, возобновили диалог по различным вопросам, несмотря на существующие разногласия, заявил российский постпред Василий Небензя.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН возобновили диалог по ряду важных вопросов, сообщает РИА «Новости». В интервью агентству постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что, несмотря на существующие разногласия между странами, обсуждение продолжается. В состав «пятерки» входят Россия, США, Британия, Китай и Франция, которые обладают особым правом вето в Совете Безопасности.
Совет Безопасности ООН насчитывает 15 стран, из которых пять являются постоянными членами, а десять избираются на два года. Постоянные члены Совбеза – это государства-основатели ООН, и на них возложена важная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Василий Небензя подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия среди этих стран.
При всех геополитических разногласиях, Небензя заявил, что существует множество вопросов как рутинного, так и политического характера, по которым постоянные члены находят точки соприкосновения. Он добавил, что обмен мнениями между членами «пятерки» является неотъемлемой частью многосторонней дипломатии. Небензя подчеркнул, что возобновление диалога является важным шагом на пути к укреплению международной стабильности.